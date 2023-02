Ein modernes Autohaus mit Tradition

Qualität, ein exzellenter Rundum-Service und vor allem das Familiäre stehen beim Autohaus Schuster in Mönstetten schon immer im Vordergrund. Andreas und Peter Schuster führen das Unternehmen bereits in der dritten Generation. Lernen Sie das Autohaus Schuster beim „Tag der offenen Tür“ kennen.

An zwei Tagen, am Samstag, 4. und Sonntag, 5. März, lädt das Autohaus Schuster von 10 bis 16 Uhr zum „Tag der offenen Tür“ ein. Denn es gibt viel Neues bei der Elektrifizierungsstrategie des japanischen Automobilherstellers: Technologien für ein komfor-tables elektrisches Fahrerlebnis, bei dem der Mensch im Mittelpunkt steht. Der neue Nissan Juke Hybrid mit noch mehr Motorleistung stellt einen weiteren Meilenstein dazu dar. Das intelligente Antriebssystem ist so abgestimmt, dass das Crossover-Coupé möglichst lange im Elektromodus fährt, was für noch mehr Effizienz sorgt. Elektrisch fahren – Benzin tanken, das ist die e-Power-Technologie beim neuen Nissan Qashqai und Nissan X-Trail: ein innovatives Antriebssystem erstmals in Europa, das vollelektrisches Fahrgefühl garantiert, ohne dass ein externes Aufladen erforderlich ist. Der stets im optimalen Drehzahlbereich betriebene Verbrennungsmotor wird ausschließlich zur Stromerzeugung genutzt, während für den Antrieb ein Elektroaggregat sorgt, was zu einer wesentlichen Kraftstoffersparnis beiträgt.

Der Nissan Townstar EV

Seit Herbst 2022 ist der vollelektrische Kompakttransporter Nissan Townstar EV auf dem Markt, den es demnächst auch in der Familienversion mit fünf Sitzplätzen gibt. Als ein völlig neues Kapitel auf dem Weg in die Zukunft der Elektromobilität präsentiert sich der Nissan Ariya. Der konsequent auf Ergonomie und Komfort ausgelegte Crossover überzeugt durch seine herausragenden Fahreigenschaften und garantiert mit einer Reichweite von bis zu 530 Kilometern sowie schnellen Ladezeiten höchste Flexibilität im Alltag. In der 87 kWh-Version kann das Fahrzeug innerhalb von nur 30 Minuten Energie für bis zu 350 Kilometer nachladen.

Gewinnspiel

An den „Tagen der offenen Tür“ lässt sich nicht nur Fahrfreude live erleben, sondern auch gewinnen: Beim Nissan Gewinnspiel wartet ein Nissan Qashqai e-power zur zwölfmonatigen kostenlosen Nutzung inklusive Steuer und Versicherung. Neben einer unverbindlichen Beratung zu attraktiven Finanzierungsangeboten und Informationen zur gesamten Nissan-Modellpalette lädt das Autohaus Schuster als Iveco-Servicepartner auch zu einem Blick in das Iveco-Nutzfahrzeugprogramm ein.

Selbstverständlich ist an beiden Tagen mit Kaffee und Kuchen, Getränken und kleinen Snacks für das leibliche Wohl gesorgt.

Kontakt: Tel.: 09075 70 33 00 07

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 18 Uhr, Samstag von 8 bis 12 Uhr.

