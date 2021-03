ANZEIGE

Freie Fahrt ins Frühjahr

Autopflege und Räderwechsel: Was jetzt am Fahrzeug zu tun ist, damit es frühlingsfit wird.

Der Frühling ruft und auch Ostern ist nicht mehr weit – Zeit, auf Sommerreifen zu wechseln. Vor der Fahrt in die Werkstatt ist jedoch eine ausgiebige Fahrzeugwäsche wichtig. Dabei sollte man nun eine Unterbodenwäsche vornehmen lassen, um auch dort die Rückstände von Schnee und Streusalz zu entfernen. Bleiben die Spuren des Winters am Fahrzeug, können sie sich in Lack und Co. fressen und so unschöne Schäden verursachen. Bei der Fahrt durch die Waschanlage werden zudem noch einmal die Winterreifen gereinigt, damit sie sauber eingelagert werden können.

Dann geht es zum Räderwechsel in die Kfz-Werkstatt. Fachmännisch und routiniert erledigen die Profis das im Handumdrehen. Danach unbedingt noch einmal den Reifendruck überprüfen – der optimale Wert steht in der Regel direkt am Fahrzeug, etwa im Tankdeckel – und nach rund 100 gefahrenen Kilometern die Schrauben nachziehen lassen.

Beim Start in den Frühling außerdem nicht vergessen: Das Scheibenwischwasser auf speziellen Sommerscheibenreiniger umzustellen. jkor