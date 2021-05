Gebrauchtwagen-Check

Leichtgewicht: Dacia Sandero II (seit 2012 bis 2020)

Billiger Einstieg in die Autowelt: Dacia verkauft Neuwagen wie den Sandero (im Bild als Stepway-Version von 2012) zu günstigen Preisen. Ist der Kleine auch ein guter Gebrauchtkauf?.

Immer wenn es um billige Neuwagen geht, fällt der Name Dacia. So gibt es den Sandero der rumänischen Renault-Tochter in neuester Generation bereits ab rund 8500 Euro - lohnt sich dann noch ein Gebrauchter?