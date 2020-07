Anzeige

Hyundai i20 startet im September

Fit für die nächste Runde: Hyundai startet den i20 in dritter Generation mit überarbeitetem Design, neuen Ausstattungsdetails und frischen Motoren.

In der Klasse von VW Polo, Peugeot 208, Opel Corsa und Co fährt auch der i20 erfolgreich mit - nun schickt Hyundai im September die dritte Generation des Kleinwagens auf die Straße. Was ändert sich beim Koreaner?

Hyundai bringt im September die dritte Generation des i20 in den Handel. Obwohl der Kleinwagen bei Format und Ausstattung zulegt, wollen die Koreaner nach eigenen Angaben die Preise halten. Die Einstiegsversion des jetzt 4,04 Meter langen Fünftürers werde deshalb auch künftig rund 14 000 Euro kosten, stellte das Unternehmen in Aussicht.

Digitales und Assistenzsysteme auf dem Vormarsch

Außen komplett neu gezeichnet, ist er dank neuer Plattform um vier Prozent leichter als früher und mit einem Zentimeter mehr Radstand sowie drei Zentimeter mehr Breite etwas geräumiger. Innen macht der i20 einen großen Schritt hin zur Digitalisierung: Er bekommt ein animiertes Cockpit, einen Touchscreen mit Online-Funktion und zahlreiche Assistenzsysteme. So regelt die Elektronik das Tempo auch mit Hilfe der Navigationsdaten, schaut in den Toten Winkel und unterstützt bei der Spurführung sowie beim Parken.

Updates auch bei den Motoren

Unter der Haube halten zudem neue Motoren Einzug: Neben einem 1,2 Liter großen Vierzylinder mit 82 kW/84 PS aus dem Vorgänger gibt es einen 1,0-Liter-Dreizylinder mit 74 kW/100 PS oder 88 kW/120 PS, der in der stärkeren Version nun auch als 48-Volt-Mild-Hybrid vorfährt. Das soll den Verbrauch um bis zu vier Prozent drücken, teilt Hyundai mit, nennt aber noch keine Details.

© dpa-infocom, dpa:200715-99-798424/2 (dpa)