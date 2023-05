Ikonen zu Gast

Das Porsche Zentrum lud zu „Classic meets Destination“

Wenn das Porsche Zentrum Augsburg ruft, dann eilen zahlreiche Autoenthusiasten in die Porschestraße 4 in Gersthofen. So war es schon bei vielen Top Events – und so war es auch am vergangenen Samstag, als rund 400 Gäste im neuen Porsche Zentrum, das im Januar eröffnet wurde, begrüßt werden konnte.

Diesmal hieß das Motto „Classic meets Destination“, schließlich feiert Porsche Sportwagen in diesem Jahr seinen 75. Geburtstag. „Erleben Sie auf einer Zeitreise ein dreiviertel Jahrhundert automobile Leidenschaft“, lud Geschäftsführer Wolfgang Döring bei seiner Begrüßung ein. Um die Historie zu feiern, waren sechs ikonografische Fahrzeuge aus dem Porsche Museum in Stuttgart ausgestellt, etwa der 1968 entwickelte 909 Bergspyder zusammen mit einem neuen 981 Boxster Bergspyder oder ein 911 SC 3.0 Targa.

4 Bilder „Classic meets Destination“ Foto: GERMANRAW / Fabian Franz

Bei einem Podiumstalk machte Philipp Weichand, Spezialist Vertrieb After Sales & Classic von der Porsche Deutschland GmbH, deutlich: „Wir können Classic“. In der neuen Destination Porsche möchte das Team ein besonderes Augenmerk auf Kundinnen und Kunden mit klassischen Fahrzeugen richten, schließlich sind über 70 Prozent aller jemals gebauter Porsche Fahrzeuge weiterhin auf den Straßen unterwegs. Im Porsche Zentrum Augsburg kann jetzt ein noch größeres Spektrum an Serviceleistungen und Angeboten für die historischen Fahrzeuge zur Verfügung gestellt werden. In den neuen Räumlichkeiten sind zudem umfangreiche Instandhaltung- und Restaurationsarbeiten möglich.

Nicht nur die Klassiker aus dem Museum wurden bei „Classic meets Destination“ ausgiebig bewundert. Am Oldtimertreff beteiligten sich rund 100 Besitzerinnen und Besitzer von klassischen Porsche Modellen und sorgten so für einen besonderen Augenschmaus.

Weitere Infos im Internet porsche-augsburg.de