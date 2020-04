Anzeige

Kompetenz in Sachen Zweirad unter einem Dach

Gute Nachricht für Motorradfahrer: Mit Gründung der Firma MüKe-Bikes ist das Zweirad-Fachgeschäft Müller in Nördlingen noch leistungsfähiger – und startet jetzt voll durch

Der Frühling stand in den Startlöchern und damit auch die Zweiradsaison. Doch Corona und die von der Bayerischen Staatsregierung angeordneten Geschäftsschließungen sorgten für einen kompletten Shutdown, auch für Zweirad Müller in Nördlingen. Jetzt nimmt das Fachgeschäft jedoch wieder volle Fahrt auf und hat gleich eine gute Nachricht für alle Biker: Um den Geschäftsbereich Motorrad noch dynamischer und leistungsfähiger zu gestalten, wurde die MüKe-Bikes GmbH gegründet. So schließt sich nun direkt an das bestehende Zweiradgeschäft ein Neubau mit 600 Quadratmetern Gesamtfläche an, der über einen großzügigen und modernen Ausstellungsraum verfügt. Hier findet sich eine große Auswahl an Motorrädern und Motorrollern der Marken Yamaha und Peugeot sowie ein riesiges Sortiment an Motorradzubehör und -bekleidung.

Moderne, offene Werkstatt

In der neuen, offenen Motorradwerkstatt kümmern sich kompetente Mechaniker um die fachgerechte Ausführung von Service- und Wartungsarbeiten an allen motorisierten Zweirädern. Geschäftsführer der MüKe-Bikes GmbH sind Thomas Müller von Zweirad Müller und sein langjähriger Werkstattleiter und Zweiradmechanikermeister Michael Kellner. „Mit der Auslagerung der Abteilung Motorrad in die MüKe-Bikes GmbH können wir noch gezielter auf Kundenwünsche eingehen“, sagt Thomas Müller über die erfolgreiche Gründung des zweiten Standbeins.

Riesige Auswahl auf zwei Etagen

Auch im Fahrradbereich von Zweirad Müller hat sich einiges getan. Der ehemalige Motorradausstellungsraum wurde zum E-Bike-Kompetenz-Center umfunktioniert und erstrahlt in neuem Glanz. Jetzt steht für die riesige E-Bikes-Auswahl deutlich mehr Platz zur Verfügung. Weiter findet sich bei Zweirad Müller ein umfassendes Angebot an Qualitätsfahrrädern wie Mountain-, Cross-, City-, Trekking-, Ein- und Kinderfahrrädern. Auf zwei Etagen können Kunden aus bis zu 1 000 Rädern ihr persönliches Wunschfahrrad aussuchen, das kompetente Verkaufsteam steht mit fachlichem Rat bei der Auswahl zur Seite. Dazu bietet das Fachgeschäft einen umfassenden Werkstattservice. Besonders stolz ist das Unternehmen auf die 37-jährige Erfahrung in der Zweiradbranche. In Nördlingen und in der Region ist Zweirad Müller seit jeher ein Aushängeschild im Motorrad- und Fahrradbereich. Mit der Auslagerung des Bereichs motorisierte Zweiräder in die MüKe GmbH ist das Unternehmen bestens für die Zukunft aufgestellt. dil