Mit Wohnmobil & Wohnwagen in der Pandemie flexibel sein

Die Corona-Pandemie verändert das Reisen. Ob für die Familie, Alleinreisende oder Paare: Flexibel zu sein wird immer wichtiger. Sind Caravan & Camping die Lösung?

Von Julia Paul

Ob in Italien am Meer, im österreichischen Gebirge oder zu Hause in Deutschland: Beim Camping gibt es fast keine Grenzen. Fast, weil Wildcampen in Deutschland – abgesehen von dafür vorgesehenen Plätzen – verboten ist. Fast aber auch, weil einige Campingplätze schon jetzt für den Sommer ausgebucht sind, manche Verkäufer kaum mehr Caravans und Verleihbetriebe nur noch wenige freie Kapazitäten haben.

Urlaub mit Wohnwagen oder Wohnmobil

Die Übernachtungszahlen auf Campingplätzen sind schon 2019, vor der Corona-Pandemie, in die Höhe gegangen. Im vergangenen Jahr hat sich diese Entwicklung fortgesetzt. Unter den Campern gilt das Motto: „Einmal Camping, immer Camping!“. Wer also schon immer gerne mit Wohnwagen oder Wohnmobil unterwegs war, hat darauf nicht verzichtet. Es gab aber auch Zuwachs in der Camper-Familie: Viele Neulinge haben den Urlaub bedingt durch die unsichere Lage im vergangenen Jahr ausprobiert – und schätzen gelernt.

Schließlich ist man mit einem Caravan individuell, flexibel und frei. Junge Paare, Alleinreisende, aber auch Familien mit Kindern kennen und lieben diese Vorteile. Gefällt ihnen ein Ort nicht, ziehen sie einfach weiter zu einem von knapp 18000 Campingplätzen in Europa – Abenteuer pur!

Bei einer Probefahrt sollte man sich mit Wohnwagen oder Wohnmobil vertraut machen. Bild: sebastian423, stock.adobe.com

Auf diese drei Dinge müssen Camping-Anfänger achten: