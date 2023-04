Qualität, Tradition, Familie: Das ist das Autohaus Erdle

Man betritt die Verkaufshalle des Autohauses Erdle und fühlt sich direkt wohl. Denn beim “fairen Partner mit dem persönlichen Service“ wird man immer mit einem freundlichen Lächeln begrüßt.

Das Autohaus Erdle besteht nun schon seit über 50 Jahren. Gegründet wurde es von Anneliese und Max Erdle im Jahr 1967. Heute führt Bernhard Erdle, zusammen mit seiner Frau Elisabeth, das Autohaus in zweiter Generation. Das ist der Grundbaustein für das familiäre Mindset des Unternehmens, in dem auch die Mitarbeiter:innen zur Familie gehören.

Die Stimmung in dem modernen Autohaus ist vertraut und angenehm. Es ist ein echtes Familienunternehmen. Das Team ist jung und geht entspannt miteinander um. Die Mitarbeiter:innen begegnen sich auf Augenhöhe. Das ist auch für die Kund:innen spürbar. Trotz Top-Service darf hier auch zusammen gelacht werden.

Hier trägt man die Kund:innen auf Händen

Das familiengeführte Autohaus ist leistungsfähiger, zuverlässiger und fairer Partner für Privatkunden, andere Kfz-Werkstätten und Autohäuser im Raum Augsburg und Aichach. Ihre fachliche Kompetenz ermöglicht es den Spezialist:innen für Kia, Volkswagen und AUDI, einen optimalen Service zu leisten und die Kund:innen nach bestem Gewissen zu unterstützen.

Das Autohaus Erdle ist seit mehreren Jahren ISO-zertifiziert und wurde mehrmals als VW-Partner des Jahres ausgezeichnet. Und damit die Mitarbeiter:innen ihren Kund:innen auch persönlich begegnen und sie beraten können, ist das Autohaus Erdle an drei Standorten in Augsburg vertreten: in Aindling, Pöttmes und Meitingen. Hier bieten sie ihren Kund:innen ein umfassendes Angebot rund um Mobilität sowie die Automarken Kia, VW und Audi.

Das Autohaus Erdle zeichnet sich durch Verlässlichkeit und Qualität aus, was dem Team von seinen Kund:innen hoch angerechnet wird. Zu den Serviceleistungen gehören zum Beispiel Fehlersuche und Diagnose sowie Unfallschadensabwicklung. Dieses Fachwissen wird außerdem geteilt und weitergegeben: Jedes Jahr bildet der Betrieb Kfz-Mechatroniker:innen sowie Azubis im kaufmännischen Bereich aus.

Retter:innen in Not

Man betätigt die Zündung, der Motor stirbt und dann passiert nichts mehr. Was jetzt? Das Autohaus Erdle kann helfen! Denn es bietet einen eigenen Abschleppdienst. Er übernimmt Fahrzeugtransporte und Überführungen für Motorräder, Transporter, PKWs sowie Wohnmobile bis zu 3.5 Tonnen.

Egal ob mit dem Motorrad, Roller, PKW, Transporter oder Wohnmobil: wenn man im Großraum Augsburg oder Aichach unterwegs ist, ist der Abschleppservice zur Stelle. Die Serviceflotte mit drei Abschleppern, einem Bergekran und einem Servicemobil ist in solchen Fällen immer startklar. Und wenn das mal nicht reicht? Keine Sorge: Das Autohaus Erdle besitzt auch eine Pannenhilfe und einen Bergungsdienst, der Betroffene jederzeit abholt und hilft, wo er kann.