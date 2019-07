Anzeige

Radlmarkt Reim: Leidenschaft fürs Rad

25-jähriges Bestehen feiert der Radlmarkt Reim in Bobingen in diesem Jahr. Anlässlich dieses Jubiläums findet am 5. und 6. Juli ein Aktionsverkauf statt.

Im Radlmarkt Reim stimmen Angebot und Preis eigentlich immer. Noch einen drauf setzt Inhaber Jürgen Reim jedoch am Freitag und Samstag, 5. und 6. Juli: Da profitieren Kunden von tollen Angeboten anlässlich des 25-jährigen Bestehens des Bobinger Fachmarkts.

Leidenschaft fürs Fahrrad – das ist das, was Jürgen Reim und seine Mitarbeiter kennzeichnet. Und diese Leidenschaft kommt den Kunden zugute. Erstklassige Beratung und regelmäßige Test-Tage gehören im Radlmarkt Reim einfach dazu. „Ein Auto kauft man sich ja auch nicht ohne es vorher probegefahren zu sein“, erklärt Reim.

Radlmarkt Reim erfüllt alle Kundenwünsche

Und wie beim Auto gilt auch fürs Fahrrad: Je nach Zweck und Anforderung wählt man seinen fahrbaren Untersatz. Räder mit und ohne Antrieb, retro oder modern, sportlich oder gemütlich, fürs Gelände oder die Stadt, für Groß und Klein – der Radlmarkt von Jürgen Reim in der Königsbrunner Straße 1E ist für alle Ansprüche gewappnet.

An den kommenden beiden Aktionstagen, 5. und 6. Juli, hat sich Jürgen Reim folgende Angebote für seine Kunden überlegt: Beim Kauf eines E-Bikes aus dem Lager gibt es 250 Euro Rabatt. 100 Euro Nachlass erhalten Kunden pro Rad, Zubehör ist um 20 Prozent reduziert. Der Jubiläumsverkauf findet am Freitag von 9.30 bis 18.30 Uhr und am Samstag von 9.30 bis 17.30 Uhr statt.

In diesem Rahmen kann man bei geselligem Beisammensein das ein oder andere Fahrrad-Fachgespräch führen, sich über die neuesten Trends auf dem E-Bike-Segment informieren – und vielleicht mit dem persönlichen Traumrad nach Hause fahren. (pm/lime)