Reifenwechsel in der Werkstatt ist jetzt doch erlaubt

Jetzt Termine vereinbaren für den Wechsel auf Sommerreifen

Verwirrung und Ungewissheit gab es die letzten Wochen beim Thema Reifenwechsel. Darf ich zur Werkstatt fahren und Sommerreifen montieren lassen? Fakt ist: Das Verlassen des Hauses für den Reifenwechsel ist und war auch zuvor aus sicherheitsrelevanten Gründen, selbst in Zeiten von Corona, erlaubt. Nach den neuesten Entwicklungen sind zu den seit Wochen geöffneten Werkstätten ab 27. April auch alle Verkaufsabteilungen der Autohäuser wieder für ihre Kunden da.

Von O bis O – trotz Corona

Und so ist der Wechsel der Pneus auch in diesem Frühling eine Konstante in der automobilen Welt, ein kleines Stückchen Normalität. Auch wenn der Spruch „von O bis O“ – also von Oktober bis Ostern Winterreifen und von Ostern bis Oktober Sommerreifen heuer nicht ganz hinhaut.

Service in der Werkstatt

Der Werkstatt-Service erspart einem schmutzige Finger und möglicherweise sogar Rückenschmerzen und hat noch mehrere Vorteile. So kontrollieren die Fachleute gleichzeitig das Reifenprofil, das Laufbild, eventuelle Unwuchten und den korrekten Luftdruck. Reifen sollten stets auf Beschädigungen wie Risse, Schnitte oder Fremdkörper kontrolliert werden – am besten vor jeder Fahrt und nach Kontakt mit beispielsweise Schlaglöchern. Der Reifen ist der einzige Kontakt, den das Auto mit der Fahrbahn hat: Er überträgt die Beschleunigungs- und Bremskräfte und sorgt für die nötige Seitenführung des Autos. Ein korrekter Reifendruck hat unmittelbaren Einfluss auf das Fahrverhalten sowie auf Kraftstoffverbrauch und Reifenverschleiß.

Ist ein Neukauf von Reifen, Felgen oder Kompletträdern nötig, hat der Fachmann entsprechende Angebote. Werkstätten bieten auch an, den nicht benötigten Reifensatz einzulagern. Das spart Arbeit und Platz daheim. pm/herk/tmn