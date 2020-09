Anzeige

Sicht und Sicherheit für die dunkle Jahreszeit

weitere anzeigen weniger anzeigen

Licht-Test-Motto 2020: Licht, Sicht und Sicherheit

„Licht, Sicht und Sicherheit“ – unter diesem Motto bieten heuer die rund 7000 bayerischen Kfz-Innungsbetriebe überall im Freistaat den „Licht-Test“ an. Bayerns Autofahrerinnen und Autofahrer haben während des Aktionsmonats Oktober dabei die Möglichkeit, ihre Fahrzeugbeleuchtung in den Kfz-Meisterbetrieben prüfen zu lassen.

Die Schirmherrin des „Licht-Tests“ im Freistaat, Bayerns Staatsministerin für Wohnen, Bau und Verkehr, Kerstin Schreyer, MdL, verwies dabei auf die große Bedeutung von korrekter Fahrzeugbeleuchtung. „Sicherheit im Straßenverkehr hat immer mit dem Prinzip Sehen und gesehen werden zu tun“, sagt die Staatsministerin. „Deshalb ist es wichtig, die Fahrzeugbeleuchtung von Profis prüfen zu lassen – gerade zu Beginn der dunklen Jahreszeit. Der Licht-Test des Kraftfahrzeuggewerbes leistet so einen wichtigen Beitrag für die Verkehrssicherheit bei uns in Bayern“, so Schreyer weiter.

Vergangenes Jahr war etwa jedes vierte in Bayern getestete Auto mit fehlerhafter Beleuchtung unterwegs (27,57 Prozent). Am häufigsten waren dabei die Hauptscheinwerfer fehlerhaft, in jedem fünften Fall wurden hier Mängel festgestellt (20,78 Prozent).

Kleine Fehler – große Folgen

„Schon kleine Fehler haben bei der Scheinwerfereinstellung große Auswirkungen“, sagt Albert Vetterl, Präsident und Landesinnungsmeister des bayerischen Kraftfahrzeuggewerbes zum Start der Aktion „Licht-Test“: „Eine Abweichung von nur einem Millimeter hat auf der Straße einen Sichtverlust von mehreren Metern oder das Blenden des Gegenverkehrs zur Folge.“ Der „Licht-Test“ umfasst die wichtigsten Beleuchtungseinrichtungen, darunter vor allem die Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht. Hinzu kommen beispielsweise Bremslichter, Blinker und Schlussleuchten. Kleine Mängel werden meist kostenlos und auf der Stelle beseitigt. Ersatzteile und umfangreiche Instandsetzungs- und Einstellarbeiten, etwa an modernen LED- oder Laserleuchten, sind aufgrund des hohen Diagnose- und Arbeitsaufwands mit einem kostenpflichtigen Werkstatttermin verbunden. Insgesamt werden bundesweit jährlich mehrere Millionen „Licht-Tests“ durchgeführt. Er wird vom Kraftfahrzeuggewerbe und der Verkehrswacht organisiert.

Reifenwechsel nicht vergessen

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) besagt, Winterreifen sind verpflichtend, sobald „Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte“ vorherrschen . So hat sich die Faustregel etabliert von O bis O – also Oktober bis Ostern – Winterreifen aufzuziehen. Denn in diesem Zeitraum ist die Wahrscheinlichkeit von frostigen Temperaturen am höchsten. Ein fachkundiges Werkstattteam hat den Reifenwechsel im Handumdrehen erledigt. Allerdings sollte eine Terminvereinbarung nicht aufgeschoben und gleich bei einer der vielen Kfz-Werkstätten im Landkreis angerufen werden. Denn kurzfristige Termine sind meist rar.

Auch das Unfallrisiko ist mit falscher Bereifung erhöht. Wer einen Unfall aufgrund von falscher Bereifung verursacht, kann deshalb mit Sommerreifen im Oktober zur Kasse gebeten werden. pilz/kfz-bayern