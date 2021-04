Sony testet Auto-Prototypen mit 5G-Datenfunk von Vodafone

Sony arbeitet weiter an seinem E-Auto-Prototypen. Mit 5G ausgestattet, soll es seine Updates natürlich drahtlos erhalten. Als Partner ist jetzt der Mobilfunk-Anbieter Vodafone mit an Bord geholt worden.

Sony entwickelt seinen Elektroauto-Prototypen mit der Anbindung an das superschnelle 5G-Datennetz weiter. Per Funk soll das Auto Software-Aktualisierungen laden und auch Steuersignale synchronisieren können.

Gemeinsam mit dem Mobilfunk-Anbieter Vodafone arbeitet Sony auf einer Teststrecke in Aldenhoven bei Aachen an den Funktionen, teilten beide Unternehmen am Mittwoch mit. Dabei geht es unter anderem darum, auch bei hohen Geschwindigkeiten eine stabile Verbindung zum Mobilfunk-Netz zu halten.

Sony hatte den Prototypen mit dem Namen "Vision-S" Anfang 2020 auf der Technik-Messe CES in Las Vegas vorgestellt. Damals ließ der japanische Elektronikkonzern noch ausdrücklich offen, ob das Fahrzeug in Serie gefertigt werden soll. Die fortlaufende Arbeit an dem Wagen ist aber ein Hinweis darauf, dass es dazu kommen könnte.

Während Sony als erster Elektronikkonzern öffentlich ein Autoprojekt vorstellte, gibt es schon seit Jahren Spekulationen über Pläne von Apple, ein eigenes Elektroauto auf den Markt zu bringen. Definitiv weiß man bisher nur, dass der iPhone-Konzern Technologie zum autonomen Fahren testet.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-289557/4 (dpa)