Sparen dank Mehrwertsteuersenkung

Seit dem 1. Juli senkt die Bundesregierung den Mehrwertsteuersatz. Jetzt lohnt sich der Kauf eines neuen Autos besonders.

Seit dem 1. Juli senkt die Bundesregierung infolge der Corona-Pandemie den Mehrwertsteuersatz. Der reguläre Satz verringert sich von 19 auf 16 Prozent, der ermäßigte von 7 auf 5 Prozent. Die Steuersenkung ist auf ein halbes Jahr befristet. Die Unternehmen entscheiden freiwillig, ob und wie sie die Senkung an ihre Kunden weitergeben.

Zeit für das Traumauto

Gerade bei größeren Anschaffungen lohnt sich die Investition dank dieser Ersparnis. Der perfekte Zeitpunkt für ein neues Auto! Die Händler in der Region haben eine große Auswahl an Modellen in verschiedenen Preiskategorien.

Zeitpunkt der Lieferung ist entscheidend

Doch Vorsicht: Für die Gewährung des verringerten Steuersatzes gilt das Lieferdatum, nicht das Bestelldatum! Wenn das neue Auto also bis Ende des Jahres ausgeliefert ist, profitieren die Kunden von der Mehrwertsteuersenkung. Kommt das Auto erst nächstes Jahr, zahlt man wieder den regulären Satz.

Es gilt also schnell zu sein. Vereinbaren Sie einen Termin im Autohaus Ihres Vertrauens und finden Sie Ihr neues Traumauto zu günstigeren Konditionen.

