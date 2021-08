Studie

Autokäufer verlieren Interesse an Verbrennern

Neuwagenkäufer in Deutschland verlieren zunehmend das Interesse an Autos mit Verbrennungsmotoren.

In Zeiten von Pandemie - aber auch zunehmender Umweltproblematik - wächst in Deutschland laut Umfrage das Interesse an einem neuen Auto. Immerhin: der Anteil derer, die sich für Autos mit Verbrennungsmotoren interessiert, sinkt.