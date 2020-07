Anzeige

Variabel und kraftvoll: Der neue KIA Sorento

Den neue KIA Sorento findet man im Autohaus Mayrhörmann in Diedorf-Biburg.

Dynamisch, elegant, innovativ: Der neue KIA Sorento lässt keine Wünsche offen. Überzeugen kann man sich davon im Autohaus Mayrhörmann in Diedorf-Biburg.

Ab dem dritten Quartal wird der neue Kia Sorento, einer der geräumigsten und variabelsten SUVs, Einzug in den Showroom des Autohauses Mayrhörmann in Diedorf-Biburg, unweit von Augsburg, halten.

Der KIA Sorento im Autohaus Mayrhörmann: Sicher dank topaktueller Systeme

Mit an Bord hat der 4,81-Meter-SUV ein breites Spektrum an topaktuellen Assistenztechnologien, freut sich Wolfgang Klein, Kia-Kundenberater des familiengeführten Traditionshauses: „Der Totwinkelassistent im neuen Kia Sorento überträgt die Bilder der Seitenkameras auf einen Monitor im Cockpit. Zusammen mit dem aktiven Totwinkelassistenten, der im Notfall selbstständig lenkt und bremst, um eine Kollision zu vermeiden, ist das bisher einzigartig bei Kia in Europa!“

Interessierte können das elegante Innere der kraftvollen wie vielseitigen vierten Sorento-Generation bereits jetzt hier virtuell erleben. pm

Mehr Infos zum Autohaus Mayrhörmann finden Sie hier.

