Verkehrsbetrieb Galonska – Ihr Taxi in Dillingen

Taxi in Dillingen gesucht? Dann ist der Verkehrsbetrieb Galonska der richtige Ansprechpartner! Denn das Familienunternehmen bietet allen Menschen – unabhängig von ihren Mobilitätsanforderungen – hervorragende Transportmöglichkeiten.

Der Verkehrsbetrieb Galonska besteht seit dem Jahr 1954. Das Familienunternehmen ist auf Personenbeförderung spezialisiert und zeichnet sich durch erstklassigen Service aus. Dazu zählen auch die Barrierefreiheit der komfortablen Fahrzeuge.

Taxi fahren in Dillingen? Das geht auch im Rollstuhl!

Jede:r hat das Recht, bequem und barrierefrei mobil zu sein. Galonska stellt durch vielfältige Lösungen sicher, dass Menschen mit unterschiedlichen Mobilitätsbedürfnissen uneingeschränkt Zugang zum Transport haben:

Taxis und Mietwagen mit ausreichen Platz für Gepäck, Rollstuhl oder Rollator

Sichere Beförderung sitzend im Rollstuhl mit speziell umgebauten Rollstuhlfahrzeugen

Großraumtaxis mit Vis-à-vis-Bestuhlung und der Möglichkeit, das Bein ausgestreckt abzulegen

Wer gesundheitliche Probleme hat und beispielsweise eine Dialysebehandlung, ambulante oder stationäre OP, Reha, Chemotherapie oder Ähnliches benötigt, hat dank Galonska eine Sorgen weniger. Das Taxi im Raum Dillingen bringt die Patient:innen sicher und unkompliziert ans Ziel.

Der Verkehrsbetrieb übernimmt dabei die Organisation sowie Durchführung der Krankenfahrten und auf Wunsch die Abrechnung mit der Krankenkasse oder Berufsgenossenschaft. Die professionellen Fahrer:innen sind außerdem speziell darin geschult, die Patient:innen mit einem besonderen Maß an Fürsorge und Hilfsbereitschaft zu ihren Terminen zu befördern.

Busanmietung für Gruppenreisen

Neben Krankentransporten bietet der Verkehrsbetrieb auch einen Fahrdienst an, bei dem der Komfort und die Sicherheit der Fahrgäste an erster Stelle stehen. Doch nicht nur, wer ein Taxi im Kreis Dillingen benötigt, ist bei Galonska an der richtigen Anlaufstelle: Die Firma bietet auch Busanmietungsdienste für Gruppenreisen an.

Egal ob Team-, Vereins- oder Klassenausflug, ob Ein- oder Mehrtagesreise – auf Galonska ist Verlass! Dank des umfangreichen Fuhrparks kann das Transportunternehmen bis zu acht, 22, 38 oder 50 Personen befördern.

Die Fahrpreise werden nach dem aktuellen Taxitarif im Landkreis Dillingen berechnet. Bei Fahrten außerhalb des Landkreises macht die Firma Galonska gerne ein individuelles Angebot.