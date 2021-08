Automobile Leidenschaft

Auto Vogel in Bächingen repariert alle Marken mit Know-how und technischem Gespür

Von Bianca Artner

Auto Vogel in Bächingen ist seit 1. März kompetenter Fachbetrieb für Autos aller Hersteller und anerkannter Meisterbetrieb der Kfz-Innung. Davor bestand hier 40 Jahre lang das Autohaus Grandel.

Viel Leistung und Top-Service

Inhaber und Kfz-Meister Andreas Vogel ist stolz darauf, ein breites Leistungsspektrum und Top-Service anzubieten.

Freie Werkstatt für alle Marken

Auto Vogel ist eine freie Werkstatt und somit fachkundiger Ansprechpartner für Autos aller Hersteller.

Zwar hat Andreas Vogel durch seine 27-jährige Tätigkeit beim deutschen Premium-Hersteller Mercedes-Benz – neben einem Jahr im renommierten Porsche-Zentrum München – viel Einblick in die Technik der Mercedes-Modelle, doch in der Werkstatt in Bächingen kümmern sich die Mechaniker mit hervorragendem Fachwissen und technischem Gespür um die Fahrzeuge aller Marken.

Reparaturen aller Art

Neben Reparaturen aller Art ist das Familienunternehmen spezialisiert auf Unfallinstandsetzung, Fahrzeugaufbereitung sowie der Reparatur und dem Austausch von defekten Windschutzscheiben, zum Beispiel bei einem Steinschlag.

Die Haupt- und Abgasuntersuchung sowie die TÜV-Abnahme finden täglich vor Ort statt.

Arbeiten an Hybrid- und Elektrofahrzeugen

Sogar Hybrid- und Elektrofahrzeuge sind bei Auto Vogel in besten Händen. Eine Reparatur ist hier besonders, da zuerst der Starkstrom abgeklemmt werden muss und viel innovative Technik verbaut ist. Andreas Vogel hat das entsprechende Fachwissen und die Freigabe der Hersteller.

Immer bester Service

Egal ob Benziner, Diesel oder Hybrid: Alle Autos werden mit handwerklichem Know-how und automobiler Leidenschaft gerichtet und instand gesetzt. Selbstverständlich ist bei Auto Vogel bei Fertigstellung eine gründliche Innen- und Außenreinigung mit schonender Handwäsche inklusive.

Hol- und Bringservice

Auto Vogel bietet seinen Kunden einen Hol- und Bringservice an, wenn die Reparatur länger dauert.