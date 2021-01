ANZEIGE

Wichtige Reparaturen nicht aufschieben

Mit Terminvereinbarung und allen nötigen Sicherheitsmaßnahmen kann auch in Corona-Zeiten das Auto in die Werkstatt.

Grundsätzlich sollten Autofahrer bei Auffälligkeiten am Fahrzeug immer in die Werkstatt - auch in Corona-Zeiten sollte man sicherheitsrelevante Reparaturen nicht aufschieben

Sicherheitsrelevante Reparaturen sollten Autofahrer auch in Corona-Zeiten auf keinen Fall aufschieben. Bei Auffälligkeiten am Fahrzeug im Zweifel lieber Fachpersonal zurate ziehen, mahnt der Deutsche Verkehrssicherheitsrat (DVR).

Vorab Termin vereinbaren

Außerdem wichtig: Mit der Werkstatt besser vorab einen Termin machen, um Wartezeiten und unnötige Fahrten zu vermeiden.

Hauptuntersuchung nicht aufschieben

Auch einen fälligen Termin zur Hauptuntersuchung (HU) schieben Autofahrer nach Ansicht des DVR besser nicht auf. Die HU fördert nicht nur offensichtliche, sondern auch versteckte Mängel am Fahrzeug zu Tage. Den Termin unbedingt frühzeitig vereinbaren.

Welche Prüfstellen offen sind, zeigt meist ein Blick auf deren Internetseiten. Werkstätten und Prüforganisationen dürfen weiterhin arbeiten. Hygieneregeln und Mindestabstände gelten auch dort. Daher könne es zu längeren Wartezeiten kommen, so der DVR.

tmn