Reisen mit dem Bus ist entspannt und komfortabel

Entspannt zurücklehnen und die Fahrt zum Urlaubsziel genießen? Das geht im eigenen Auto nicht, im Bus aber sehr wohl. Dazu gibt es Geheimtipps für den Zielort.

Urlaub ist doch die schönste Zeit des Jahres, einzig die Autofahrt nervt. Ein Stau hier, ein nerviger Drängler da – und dann kommt auch noch die Müdigkeit. Die Vorteile von Busreisen liegen deshalb auf der Hand: Gerade an Nadelöhren ist für Busse eine Extra-Spur reserviert, von anderen Verkehrsteilnehmerinnen- und -teilnehmern ist so hoch oben nichts zu sehen – und wenn man müde wird, lehnt man sich entspannt zurück und schließt die Augen. Reisebusse bieten höchsten Komfort sowie geschulte und ausgeruhte Fahrer. Bequemer geht es eigentlich kaum.

Mit dem Bus bequem ans Ziel. Einfach entspannt zurücklehnen – und die Fahrt vergeht wie im Flug. Foto: matej kastelic/EyeEm, stock.adobe.com

Individuelles Programm für den Zielort

Wen das noch nicht überzeugt: Busreisen können noch viel mehr! Denn der Urlaub geht schon mit der Beratung los. Die Mitarbeitenden der Busunternehmen beraten, welche Reise sich für welchen Urlaubstypen eignet, geben Tipps, was mit an Bord muss und kennen oft auch Geheimtipps am Zielort, die man sonst vielleicht nicht erfahren würde. Oft haben die Busunternehmen auch bereits ein Programm für die Reise erarbeitet, an dem man teilnehmen kann. Dann muss man sich wirklich um gar nichts mehr kümmern, außer den Urlaub von A bis Z zu genießen.

Musicals, Weihnachtsmärkte oder Trüffelzeit im Piemont

Die Angebote reichen von Fahrten zu Musicals oder Märkten in der näheren und weiteren Umgebung bis hin zu mehrtägigen Aufenthalten im Ausland, etwa zur Trüffelzeit ins Piemont. Egal, wie und wohin man gerne reist, bei dieser Vielfalt findet wirklich jede und jeder das passende Angebot.

Eine transparente Preisgestaltung versteht sich für die Busunternehmen von selbst. Gerade bei mehrtägigen Angeboten sind die Übernachtung (meist auch mit Verpflegung) und eventuelle Eintrittspreise schon enthalten. Darüber informieren die Mitarbeitenden bei der Buchung gerne.

Der Reisebus schlägt die Bahn in Sachen Emissionen

Neben allen Vorteilen, vielleicht noch das schlagendste: Wer sich für eine Reise mit dem Bus entscheidet, der tut auch etwas für die Umwelt. Denn das Umweltbundesamt sieht den Reisebus sogar noch vor der Bahn als das Verkehrsmittel mit dem geringsten Emissionsausstoß. Da bleibt nur eines zu wünschen: Gute Fahrt! (pm/mel)