Bunt in den Herbst mit dem E-Bike

Fahrrad fahren ist nicht nur gesund, sondern auch gut für die Umwelt. Wer gerne radelt, sollte sich mal im Fahrradland Böhm in Augsburg-Haunstetten umsehen.

Sie sind bunt, sie sind flott, sie sind wendig und schnell verstaut: e-Kompakträder. Die Bikes mit 20-Zoll-Laufrädern und Elektroantrieb verfügen nicht nur über die guten Laufeigenschaften eines City- oder Trekkingrads, sie bieten sich auch an, wenn man gerne mit der Bahn zum Startpunkt der Radtour fährt oder zum Job pendelt. Und dank der elektrischen Unterstützung kommt man nicht einmal ins Schwitzen.

Im Böhm Fahrradland in der Inninger Straße 105 in Augsburg-Haunstetten gibt es diese handlichen Räder vor allem von den Marken Qio Bikes und I:SY. „Wir haben Augsburgs größte Auswahl an Kompakträdern. Die Modelle sind in zahlreichen Ausstattungsmöglichkeiten bei uns vor Ort. Die ersten Modelle für 2023 sind bereits eingetroffen,“ erzählt Geschäftsführerin Gerlinde Haidu. Besonders ist an den Kompakträdern, die allesamt mit Elektroantrieb ausgestattet sind, dass sie in vielen verschiedenen Farben verfügbar sind.

Bei der Auswahl des passenden Rads wird man im Böhm Fahrradland nicht alleine gelassen. Die freundlichen und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind gerne behilflich und beraten ausführlich. „Bei uns wird kein Rad verkauft, das nicht zum Kunden passt“, erklärt Haidu.

Im Fahrradland Böhm in Augsburg-Haunstetten sind stets viele Modelle vorrätig

Einen Mangel an Auswahl hatte das Fachgeschäft bisher nicht zu beklagen. „Wir haben so viele Marken, da war vom Mountainbike bis zum Pedelec immer eine gute Auswahl vorhanden“, so die Geschäftsführerin.

Ob Vielfahrer, Pendler oder gemütlicher Nutzer: Zur Radlerin oder zum Radler muss auch das Zubehör passen. Taschen, Helme, Körbe und vieles mehr gibt es bei Böhm. Besonders jetzt im Herbst sollte man darauf achten, ob die Beleuchtung des Zweirads noch funktioniert. Vielleicht ist es auch mal an der Zeit für eine neue Leuchte? Denn gerade, wenn es früher dunkel wird, neblig oder nass ist, ist die Sichtbarkeit der Radler im Straßenverkehr äußerst wichtig für die Sicherheit.

Ebenso wichtig ist übrigens auch der passende Helm. Gerade Pedelec- und E-Bike-Fahrer, die ja oft zügig unterwegs sind, sollten nicht ohne ihn fahren. Ob der alte noch schützt, oder ob ein Austausch sinnvoll ist, erklären die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Böhm Fahrradland gerne.