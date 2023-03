Autowaschanlage: Tipps für die Fahrt in die Waschstraße

Acht Tipps, was man bei der Autowäsche in der Waschanlage beachten soll: Antenne abschrauben, Fenster und Türen kontrollieren und das passende Programm wählen.

Schnee, Regen, Streusalz und Schmutz: Der Winter hinterlässt seine Spuren. Das wird beim Blick auf das eigene Auto schnell sichtbar. Umso wichtiger ist es, dieses gerade in der kalten Jahreszeit öfters in die Waschanlage zu fahren. Um die Autowäsche so einfach wie möglich zu gestalten, hier einige Tipps für die Fahrt in die Autowaschanlage: