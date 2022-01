Gas und Bremse streicheln

ANZEIGE

Im Winter noch vorsichtiger fahren

Langsam, vorsichtig, mit Abstand und Ruhe: So fährt es sich sicherer auf glattem Terrain.

Besonders in der kalten Jahreszeit können sich die Bedingungen auf der Straße schnell ändern - am Steuer eines Autos sollte man darauf stets vorbereitet sein. Was ist zu tun?