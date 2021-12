Mehr Abstand, mehr Entlastung

Bahn stockt Zugangebot um Weihnachten auf

Mit dem Ziel "so viele Fernzüge auf den Schienen wie nie zuvor", will sich die Deutsche Bahn auf den weihnachtlichen Reiseansturm in Corona-Zeiten wappnen. Vor allem auf den viel befahrenen Strecken soll für Entlastung gesorgt werden.