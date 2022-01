Sportliches Cabrio

ANZEIGE

Testfahrt: Der Mercedes SL erweckt eine Legende zum Leben

Vorbote des Frühlings: In wenigen Wochen bringt Mercedes den neuen SL in den Verkauf. Sein Stoffverdeck und die beiden Notsitze in der zweiten Reihe machen die Nähe zum R129 unverkennbar.

Noch ist es draußen kalt und grau. Doch mit dem neuen SL weckt Mercedes die Vorfreude auf die ersten warmen Tage im Jahr. In wenigen Wochen geht der Roadster in den Verkauf. Eine Testfahrt zeigt, was Cabriofahrer erwartet.