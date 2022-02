Stromtankstelle

ANZEIGE

Ladeleistung und Schutz: Wallboxen im Test

12 Wallboxen mussten sich beim Test in Kategorien wie etwa Sicherheit, Funktion, Zuverlässigkeit und Ausstattung messen lassen.

Elektroautos tanken an der Ladesäule - oder daheim an der Wallbox. Was diese Stromtankstellen für das Haus taugen, haben ADAC und die Stiftung Warentest geprüft.