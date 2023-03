Bei Mazda kehrt der Wankelmotor zurück

Der elektrische MX-30 bekommt mehr Reichweite – Verbrenner sei Dank. Bei den Japanern soll die Rückkehr des Wankelmotors für mehr elektrische Kilometer sorgen.

Mazda wird wankelmütig. Elf Jahre nach dem Ende des Kreiskolbenmotors im RX-8 geben die Japaner dem Exoten eine neue Chance. Mut zum Wankelmotor – im neuen MX-30 R-EV schiebt das Aggregat aber nicht direkt das Auto an, sondern unterstützt als Reichweitenverlängerer den elektrischen Antriebsstrang.

Sorgenkind MX-30 e: Das schicke Stadt-SUV hat reihenweise Kunden verprellt. Der Grund: Eine mit 200 Kilometern auch im Idealfall viel zu geringe Reichweite. Wir hatten den Japaner bei lauen Frühlingstemperaturen getestet – und mussten uns mit 140 Kilometern begnügen. Auch wenn Mazda versucht, den Einbau der kleinen 35,5 kWh großen Batterie mit „Rightsizing“ schmackhaft zu machen: Der Akku ist einfach zu klein. Möglicherweise im reinen Stadtverkehr ausreichend, weil dann durch die Rekuperation noch ein paar Kilometer dazukommen. Aber eigentlich ist der normale MX-30 e nur als Zweitauto geeignet, das man idealerweise daheim aufladen kann.

Bei Mazda versorgt eine Verbrenner den Akku mit Strom

Vielleicht haben das ja auch die Mazda-Gewaltigen in Hiroshima so gesehen, denn jetzt bekommt das exzentrisch-schöne SUV-Coupé einen Range Extender. Die Idee ist ganz einfach: Ein Verbrenner versorgt den viel zu kleinen Akku (jetzt nur noch 17,8 kWh) über einen Generator mit Strom. Damit kommt man dann bis zu 600 Kilometer weit. Der Benziner ist ein besonderes Exemplar. Ein moderner Vertreter des von Felix Wankel erfundenen Kreiskolbenmotors. Wie der Name schon sagt, bewegt sich der Kolben im Kreis, was gleich mehrere Vorteile hat. Erstens entfällt dadurch die Kurbelwelle, weil er die Kraft direkt überträgt. Zweitens braucht der Wankelmotor nicht so viel Platz und drittens besticht er durch einen weichen vibrationsarmen Lauf. Von daher eignet er sich perfekt als zusätzliches Aggregat. Denn angetrieben wird der R-EV von einer 125 kW starken E-Maschine auf der Frontachse. Bei Bedarf produziert der Wankelmotor (830 ccm, 75 PS) Strom, sodass der R-EV immer 100-prozentig elektrisch fährt. Dass Mazda den Wankelmotor wieder aufleben lässt, passt. Die Japaner gehen technologisch oft ihre eigenen Wege. Siehe auch das neue Flaggschiff CX-60. Den gibt es demnächst mit einem – richtig gelesen – Diesel-Sechszylinder.

"Normal" sorgt für eine sportliche Fahrweise

Aber zurück zum MX30 R-EV. Der kommt mit drei Fahrstufen daher: EV, Normal und Charge. Auf der Stellung „EV“ fährt der Mazda so lange bis die Batterie (fast) leer ist, dann schaltet sich erst der Verbrenner dazu und sorgt für elektrischen Nachschub. Bei „Normal“ hält der Bordcomputer den Ladestand bei 45 Prozent, damit die E-Maschine immer aus dem Vollen schöpfen kann – für eine sportliche Fahrweise. Und wer spätnachts nach Hause und weder den Nachbarn noch die Kinder aus den Federn holen will, der kann mit „Charge“ bestimmen, wie viele Kilometer er am Schluss rein elektrisch zurücklegen möchte.

Menschen, die Wert auf individuelle Fortbewegung legen, sind beim MX-30 R-EV an der richtigen Adresse. Nicht nur wegen des Wankelmotors, den sonst kaum mehr ein Autobauer verwendet, sondern auch wegen der Portal-Türen. Sie öffnen sich gegenläufig. Auf Fahrer- und Beifahrerseite gehen sie ganz normal nach vorne auf. Die hinteren Türen sind hinten angeschlagen und öffnen sich deshalb auch nach hinten. Im Volksmund heißen sie auch Selbstmördertüren. Warum, hat einen historischen Grund. Beim Versuch, eine aus Versehen geöffnete Hintertür bei voller Fahrt wieder zu schließen, wurden nicht angeschnallte Passagiere (was damals erlaubt war) manchmal vom Sog des Fahrtwindes aus dem Auto geschleudert. Heutzutage werden die Türen automatisch verriegelt, wenn das Auto losfährt. Damit es nicht zu solch bedauerlichen Unfällen kommt.

Lesen Sie dazu auch

Datenblatt Mazda MX-30 e-Skyactiv R-EV Prime Line