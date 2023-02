Nach 50 Millionen ein neuer Corolla

Der Corolla ist ein Bestseller- und mit 50 Millionen verkauften Exemplaren das weltweit erfolgreichste Modell. 2023 gönnt Toyota dem besten Pferd im Stall ein Facelift.

Es ist so, als ob man einem guten alten Bekannten begegnet: „Du hast dich ja gar nicht verändert.“ Und ausnahmsweise sagt man das ganz ohne Heuchelfaktor. Denn: Stellt man den neuen Toyota Corolla nämlich neben das Facelift, das Ende März in den Verkauf geht, entdeckt man tatsächlich kaum einen Unterschied.

Der Kühlergrill des mit 50 Millionen meist verkauften Autos der Welt wurde nur zart umgestaltet. Die Lichtsignatur sieht homöopathisch anders aus. Andere Leichtmetallfelgen, zwei neue Lackfarben (Juniper Blue und Marlin Grau) – das war es dann auch. Komplett überarbeitet wurde hingegen der Antriebsstrang, der bei Toyota ja chronisch als Mild-Hybrid daherkommt. Hier haben die Entwickler nahezu alles angefasst, was geht. Das Ziel: Mehr Leistung, weniger Verbrauch.

Der Touring Sports ist besonders beliebt

Als erstes wurde die alte Batterie entfernt und durch einen zeitgemäßen Lithium-Ionen-Akku ersetzt. Das bringt 14 Prozent weniger Gewicht, 14 Prozent mehr Leistung und der Stromspeicher lässt sich perfekt unter den Sitzen verstecken. Praktisch, weil dann kein Laderaum mehr verloren geht. Und der ist vor allem beim Kombi, dem Touring Sports, wichtig. Speziell in Deutschland, wo er mit 70 Prozent Verkaufsanteil der Bestseller aller Corollas ist.

Ebenfalls bis ins Detail überprüften die Entwickler die sogenannte Power Control Unit (PCU). Reduziert wurden unter anderem die elektrischen Verluste. Zusammen mit einer besseren Kühlung, einem leichteren Getriebe und einem ebenfalls überarbeiteten Generator pusht die elektronische Einheit sowohl den 1,8-Liter-Motor als auch das 2,0-Liter-Aggregat auf neue Leistungshöhen. Die kleinere und in Deutschland auch weniger verkaufte Hybrid-Variante bringt es jetzt auf 140 PS (plus 15 Prozent), der große Bruder auf 196 PS (plus 8 Prozent, 0 auf 100 in 7,5 Sekunden).

Mini-Akku im Corolla

Auch bei der Software haben die Japaner Hand angelegt. Um das Laden und die Abgabe der Energie möglichst effektiv zu gestalten, lässt sich das System entweder von der Topografie leiten und rekuperiert zum Beispiel bei einem Gefälle automatisch. Noch raffinierter wird es bei Routen, die häufig genutzt werden. Hier betätigt sich der Bordcomputer als Daten-Sammler. Er merkt sich Punkte, an denen der Autofahrer langsamer wird und setzt hier ebenfalls gezielt die Motorbremse ein, um zu rekuperieren. Und auch das Navi hilft mit: Entdeckt es in der Ferne einen Stau, hält das Auto die höchste Batteriespannung, damit man später möglichst lange emissionsfrei im Stopp-and-Go-Verkehr mitgleiten kann.

Lesen Sie dazu auch

Digital aufgerüstet präsentiert sich das Interieur des neuen Toyota Corolla. Die großen Displays gibt es mittlerweile serienmäßig. Foto: Toyota

Rein elektrisch schafft der Corolla allerdings keine weiten Strecken. Darauf ist das Hybridsystem mit seinem Mini-Akku auch gar nicht ausgelegt. Der E-Motor soll lediglich unterstützen: Beim Gleiten, Rollen, Bremsen, beim Anfahren, Ein- oder Ausparken. Im absoluten Idealfall soll sich die verbrennerlose „Fahrzeit“ auf bis zu 80 Prozent summieren. Wir haben es bei unseren Tests nur auf 38 Prozent gebracht. Das ist aber nicht verwunderlich. Bei sportlicher Fahrweise muss sich der Verbrenner eben häufiger einschalten. Das macht er zwar immer noch relativ laut, aber lange nicht mehr so aufdringlich wie früher. Das ist die gute Nachricht, die schlechte lautet: Toyota setzt immer noch auf einen Antrieb mit dem stufenlosen Automatikgetriebe CVT, das hohe Drehzahlen braucht, je mehr Leistung abgerufen wird. Trotzdem: In Sachen Spritzigkeit hat der Corolla zugelegt, bei beiden Motorisierungen. Und dass die vollhybriden Toyotas beim Verbrauch sehr effizient unterwegs sind, das ist auch unbestritten. Knapp 6 Liter auf 100 Kilometern – das ist schon sehr ordentlich bei zwei Testfahrten, die ausschließlich über Land, Berg und Tal führten.

Toyota hat im Digitalen nachgebessert

Deutlich nachgebessert haben die Toyotas auch beim Digitalen. Der Bordcomputer hat mehr Rechenleistung, sowohl der Tacho mit 12,3 Zoll als auch der Infotainment-Bildschirm mit 10,5 Zoll Größe sind serienmäßig. Bei den Fahrassistenten lässt man sich ebenfalls nicht lumpen. Schon in der Basis sind Tempomat, automatisches Fernlicht sowie Frontkollisionswarnung und Notbremsassistent mit Fußgänger- und Radfahrererkennung inkludiert.

Geärgert haben wir uns, dass Android Auto nach wie vor nur per Kabel funktioniert, Apple CarPlay immerhin schon über Bluetooth. Das Navi ist leider ein wenig unübersichtlich, sodass man oft in die Irre fährt. Mit der ein oder anderen Ehrenrunde verpulvert man damit den Sprit, den man mühselig mit dem Hybridsystem eingespart hat. Und dann ist da natürlich der Preis, der uns nicht erfreut. Der Kombi kostet ab 34.450 Euro – er hat zwar mehr Ausstattung in der Basis, das sind jedoch stattliche 5000 Euro mehr als vor dem Facelift. Von wegen: „Du hast dich ja gar nicht verändert.“

Datenblatt Corolla Touring Sports 1.8 Hybrid