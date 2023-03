Zeit für den Autoputz? Ab in die ALL IN WASH in Neusäß!

Die ALL IN WASH hat, was das Auto braucht. Zu der Waschstraße in Neusäß gehört eine SB-Waschanlage. Zu Ostern gibt es Rabatt auf ein Programm und eine Lackversiegelung gratis.

Leonidas Karakostas und Cosmin Cretu, die Inhaber der ALL IN WASH im Neusäßer Industriegebiet, finden: Der April ist ein guter Zeitpunkt, dem schmutzigen Auto den Kampf anzusagen! Im Volksmund macht der April, was er will. Auf Eis und Schnee verzichtet er laut Wettervorhersagen 2023 jedoch. Ein weiteres Sprichwort lautet: Von O bis O. Damit steht der Reifenwechsel kurz bevor.

Waschstraße, Staubsauger und SB-Bereich: Das bietet die ALL IN WASH

Cretu erklärt: „Die Salze vom Winter sind aggressiv. Sie greifen den Lack und Unterboden an und aktivieren den Flugrost auf den Bremsen.“ Karakostas stimmt zu: „Der Schmutz von der Straße muss weg!“ Damit möglichst viele durch die textile Indoor-Waschstraße fahren, reduzieren die Inhaber der ALL IN WASH den Preis ihres Winterprogramms mit Unterbodenwäsche.

Doch die verlockenden Angebote reichen weiter: In jedem Programm inklusive ist nämlich eine Innenreinigung auf einem der zwölf Indoor-Plätze mit leistungsstarken Staubsaugern und automatischem Mattenreiniger für Teppich- und Gummimatten.

Die Waschanlage ALL IN WASH in Neusäß ist der perfekte Ort, um das Auto frühjahrsfit zu bekommen. Vor Ort gibt es eine Waschstraße, einen SB-Bereich und Staubsauger. Foto: Strohmayr

Seit einem Jahr gehört zur ALL IN WASH auch ein Selbstbedienungsplatz im Westen des Grundstücks. Er bietet Wasser, Wachs und alles, was Kundinnen und Kunden zur SB-Wäsche benötigen. Dazu gehören auch überdachte Plätze zum Saugen. Wer mit seinem Fahrzeug nicht in die Waschstraße passt oder möchte, Lieferwagen, Sprinter, Wohnmobile und kleine Busse – zur ALL IN WASH kann eben jeder zum Frühjahrsputz kommen.

Nachhaltigkeit bei der Waschanlage in Neusäß

Apropos Frühling: Die Sonne zeigt sich, lässt die Temperaturen steigen und die Blumen blühen. Das hebt die Stimmung. Karakostas und Cretu freuen sich schon. Doch für ihre moderne Waschanlage haben die Strahlen einen weiteren Pluspunkt. Einen großen Teil ihres Energiebedarfs deckt nämlich die Solaranlage auf dem Dach ab. „Von Anfang an war uns wichtig, nachhaltig zu arbeiten“, erklärt Karakostas.

Cretu weist diesbezüglich auch auf die ökologische Wasseraufbereitung hin: Eine Fahrzeugwäsche verbrauche über 100 Liter Wasser. 70 Prozent davon filtere und recycle man bei der ALL IN WASH.

Leonidas Karakostas und Cosmin Cretu, die Inhaber der ALL IN WASH im Industriegebiet von Neusäß. Foto: Strohmayr

Außerdem gebe es eine neue Lack-Versiegelung. „Wir verwenden immer noch Chemie, schließlich geht nichts ohne Reinigungskraft. Trotzdem achten wir auf umweltschonende Produkte“, verrät er. Diese lassen das Auto in der Sonne strahlen, sind aber auch schmutz- und tropfenabweisend, sollte sich der April wettermäßig noch austoben.

Aktion: Gratis Lack-Versiegelung

Wer auf Google seine Zufriedenheit mit der ALL IN WASH im Rahmen einer Bewertung teilt, bekommt ein kostenloses Upgrade auf sein Waschprogramm. Dafür einfach die Rezension vor Ort auf dem Handy vorzeigen.

Übrigens profitiert man auch mit einer kostenlosen Kundenkarte. Mit dieser gibt es immer den Happy-hour-Preis, beim Aufladen einen Bonus, einen Handtuchwechselservice und die 20. sowie eine Geburtstagswäsche gratis.

Kontakt zur Waschstraße in Neusäß

info@all-in-wash.de

(0821)21818037

Wer durch die Waschstraße der ALL IN WASH gefahren ist, kann davor sein Auto kostenlos saugen. Auch bei der SB-Anlage in Neusäß gibt es die Möglichkeit für eine Innenreinigung. Foto: Strohmayr

Öffnungszeiten der Neusäßer Waschanlage ALL IN WASH

von Montag bis Samstag

Waschstraße SB-Waschanlage öffnet um 8 Uhr um 6 Uhr schließt um 20 Uhr um 22 Uhr

