Allergene Pflanzen nicht auf den Kompost

Ambrosia, Riesenbärenklau und Co. sind allergene Pflanzen, die Millionen an Pollen im Jahr produzieren und so den heuschnupfengeplagten Menschen das Leben schwer machen.

Viele nicht heimische Pflanzen belasten Menschen mit Kontaktallergien. Ambrosia und der Riesenbärenklau gelten sogar als hochallergen. Und sie breiten sich rasant aus – in unseren Gärten als Unkraut.

Ab in den Restmüll oder die Biotonne

„Daher ist es wichtig, solche Gartenabfälle nicht einfach auszukippen“, erklärt Marja Rottleb vom Naturschutzbund Deutschland (Nabu). Stattdessen gehören ausgerissene Pflanzenteile in den Restmüll oder in die Biotonne.

Kompost ist tabu

Der eigene Kompost ist meist nicht groß genug, um ausreichend hohe Verrottungstemperaturen zu entwickeln. Nur damit lassen sich Samen und Pflanzenreste ausreichend vernichten.

