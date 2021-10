Auch im Alter noch lange in den eigenen vier Wänden wohnen – mit Zitzelsberger DIE BADGESTALTER

Wie überwindet man die 38 Zentimeter Einstiegshöhe in die Dusche, wie kommt man wieder aus der Badewanne raus oder vom WC-Sitz hoch? Und jetzt auch noch mit dem Rollator ins Bad... Zitzelsberger DIE BADGESTALTER finden für Sie die individuelle Lösung, damit Sie oder Ihre Angehörigen noch lange in der eigenen Wohnung oder dem eigenen Haus bleiben können.

Mit dem Älterwerden steht man früher oder später vor bestimmten Herausforderungen wie der täglichen Körperpflege, die einem zunehmend Schwierigkeiten bereitet. Gerade in einem betagten Bad ist die Ausstattung meist wenig alters-, geschweige denn behindertengerecht. „Tatsächlich ist das eigene Badezimmer Hindernis Nummer eins, um möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können“, weiß Petra Schabinger, Inhaberin von Zitzelsberger DIE BADGESTALTER in Neusäß. Auch sind Verletzungsrisiko und Sturzgefahr durch eine hohe Badewanne, scharfe Kanten an den Heizkörpern oder nach innen aufgehende Türen groß. Bei Senioren kommen oftmals Schwindel und Schwächeanfälle hinzu.

Vorher: nicht seniorengeeignetes Bad mit Wanne und niedrigem WC. Foto: Zitzelsberger DIE BADGESTALTER

Eine einzige Firma für Planung und Umsetzung: Zitzelsberger

Da hilft nur eins: Ein neues Bad muss her! Profibadmodernisierer wie Zitzelsberger arbeiten da nach dem ZEN-Prinzip: ein Kopf, viele Hände. „Baudamen und Bauherren haben für alle Arbeiten nur einen Ansprechpartner“, erläutert Diplom-Badgestalter Alfons Kugelmann. So läuft’s und wird fertig. Am besten wartet man nicht zu lange und packt die altersgerechte Neu- oder Umgestaltung rechtzeitig an. Für mehr Sicherheit braucht es etwa seniorengerechte Armaturen sowie eine bodengleiche Dusche – am besten mit Klappsitz. Ein unterfahrbares Waschbecken mit Haltegriffen, ein höhenverstellbares WC und eine Schiebetüre sind ebenfalls eine lohnende Investition.

Nachher: neues, hohes WC und barrierefreie Dusche … Foto: Zitzelsberger DIE BADGESTALTER

Anfassen und ausprobieren in der Ausstellung

Barrierefreiheit kann man im BADION, der Ausstellung von Zitzelsberger, nicht nur ansehen, sondern auch anfassen. „Kommen Sie vorbei und probieren Sie selbst aus, was barrierefrei wirklich heißt“, lädt Petra Schabinger ein. Was man beim ersten Betreten der Ausstellung außerdem sieht, ist, dass alters- und behindertengerecht richtig schick sein kann. Kundinnen und Kunden haben außerdem die Möglichkeit, sich bei den Infotagen im BADION umzusehen, Neuheiten wie das Japan-WC auszuprobieren und Interessantes bei den Vorträgen „Aus fad wird Bad“ von Bad-Experte Alfons Kugelmann zu erfahren.

Termine für die Vorträge bei den Infotagen

Samstag, 16.10.2021, 10 Uhr

Samstag, 23.10.2021, 10 Uhr

Samstag, 06.11.2021, 10 Uhr

Auch halbe Bäder werden realisiert

Wem ein komplett neues Badezimmer eine zu große Investition ist, dem zeigen die Experten von Zitzelsberger, dass man auch alte Bäder barrierefrei umgestalten kann. „Wir sind ein zertifizierter Meisterbetrieb und können alles im Bad. So realisieren wir auch halbe Bäder, also beispielsweise Badewanne raus, bodengleiche, schwellenlose Dusche rein“, so Bad-Experte Kugelmann. In einem Beratungsgespräch wird einfühlsam aufgezeigt, was möglich ist. Bei der digitalen Planung sieht man dann gleich selbst, wie sich die neuen Elemente in das bestehende Bad einfügen. Wer eine kontaktlose Beratung bevorzugt, kann auf der Homepage einen Online-Termin vereinbaren. Das nutzen viele Angehörige, die sich aus der Ferne um Eltern oder Großeltern kümmern.

... mit Klappsitz und ohne störende Schwelle. Foto: Zitzelsberger DIE BADGESTALTER

Echte Hilfe auch bei der Budgetplanung in Neusäß

Unterstützung bietet Zitzelsberger auch bei der Budgetplanung. So kann man ab Pflegegrad 1 einen Zuschuss von 4000 Euro für wohnumfeldverbessernde Maßnahmen beantragen. Die Experten helfen auch bei der Antragstellung. Durch die Erfahrung aus vielen Hunderten Umbauten wissen sie genau, worauf es ankommt und was verlangt wird.

Kontakt zu Zitzelsberger DIE BADGESTALTER

Adresse: Piechlerstraße 2, 86356 Neusäß

Telefon: 0821/6502840

Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 18 Uhr

