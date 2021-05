Bad modernisieren? So klappt das jetzt.

Komplettbadsanierer Zitzelsberger über den entscheidenden Unterschiedzwischen MEIN Bad oder halt wieder nur 0815.

Ein neues Bad muss her! Die Kinder sind aus dem Haus, das 80er Bad nervt, und vielleicht sollte man mal an Barrierefreiheit denken, man weiß ja nie. Tatsächlich ist das eigene Badezimmer das Hindernis Nummer Eins, um möglichst lange in den eigenen vier Wänden bleiben zu können. Doch, wie das Projekt „N eues Bad“ angehen? Und dann noch in diesen Zeiten, es müssen doch Leute in mein Haus oder in die Wohnung… Petra Schabinger weiß genau, was Augsburger Baudamen und Bauherren ab fünfzig bewegt: „Anders als im Neubau ist bei der Renovierung die Baustelle schon bewohnt, ein Zuhause für Menschen, ein Rückzugsort. Das als Handwerker zu respektieren und zu schützen, können die wenigsten.“ Voller Stolz zeigt die Inhaberin ein dickes Buch voll mit Dankesbriefen glücklicher Kunden. Jetzt in der Pandemie für Vorsicht und Schutz muss Planung und Ausführung aus einem Guss sein.

Eine einzige Firma für Planung und Umsetzung

Profibadmodernisierer wie Zitzelsberger wussten schon immer: Ohne Plan gibt‘s Chaos. Definierte Abläufe sorgen für Ruhe, für kühle Köpfe. „Wer nervös ist, macht Fehler. Das brauchen wir weder bei der Installation noch bei der Hygiene“, so Diplom-Badgestalter Alfons Kugelmann. Doch warum läuft es bei Zitzelsberger so geordnet ab? Was machen die anders? „Wir scannen grundsätzlich jedes Bad und jedes WC und erstellen eine 360-Grad-Panoramansicht.“ Dieser räumliche Eindruck ist der entscheidende Erfolgsfaktor für eine profunde Badplanung, um das Maximale aus jeder Örtlichkeit rausholen zu können. Und es schafft Klarheit und Übersicht bei der Einweisung des Montageteams. Nur so lässt sich dann ein tolles Badkonzept auch perfekt in die Realität umsetzen.

Bäder fürs echte Leben

Jenseits abgehobener Traumwelten aus Hochglanzkatalogen realisieren die bekannten Komplettbadmacher von Zitzelsberger praktische, aber eben gleichzeitig auch schöne Bäder. Echte Experten liefern Ideen, die für Sie passen, die neu sind, mit Cleverness überraschen und letztlich im Alltagsgebrauch überzeugen.

Ohne Fliesen und Fugen Ein Bad muss atmen

Es sind solche Lösungen wie der Zitzelsberger Marmorkalkputz, die ein Bad ohne Fliesen und lästige Fugen möglich machen. Ergebnis – ein gesundes Raumklima, das Schimmelbildung verhindert. Mit dem Mythos „Es gäbe ja grad eh keine Handwerker“ räumt Kugelmann ein für alle mal auf: „Wir konzentrieren uns nur auf eines – Komplettbäder und tanzen nicht auf allen möglichen Hochzeiten wie Gewerbebau, Heizkesseltausch oder Solar. So können wir verbindliche Realisierungen in einem überschaubaren Zeitrahmen zusagen.“ Und das Gleiche gilt bei den derzeitigen Kostensteigerungen bei den Baumaterialien. Wer jetzt sein Projekt startet, hat gute Aussichten schon im Herbst den Tag im neuen Bad zu beginnen. Erster Online-Vortrag ist am 10. Juni. Anmeldung ist erforderlich.