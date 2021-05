Der richtige Mix macht’s

Makosch – der Wärmepionier – findet die optimale Heizungslösung.

Die Energieeffizienz eines Gebäudes steht immer stärker im Fokus. Einen beträchtlichen Anteil daran hat die Heizung. Doch da gibt es die verschiedensten Alternativen. Welche die sinnvollste ist, weiß der langjährig erfahrene Energiespezialist Markus Makosch aus Bobingen. Er leitet den Sanitär-, Heizungs- und Klimabetrieb, der auf eine mittlerweile 45-jährige Tradition zurückblicken kann. „Doch jeder Auftraggeber hat individuelle Wünsche, jede Immobilie ihre Eigenarten“, erklärt er. Pauschallösungen kämen daher für ihn nicht in Frage. „Es geht uns immer darum, gemeinsam mit dem Kunden das individuell perfekt passende Produkt zu finden“, sagt der Fachmann.

Meist ist ein Energie-Mix eine praktikable Lösung. „Wir haben uns darauf spezialisiert, verschiedene Energieformen miteinander zu kombinieren. Solartechnologie ist dabei oft ein wichtiger Bestandteil“, sagt Makosch. Die Wärme der Sonne ist vielseitig einsetzbar, um energiesparend und umweltschonend Wärme zu gewinnen, zur Unterstützung bei Heizung und Warmwasser, zur Schwimmbadbeheizung sowie zur Prozesswärmebereitung.

Für individuelle Heizungslösungen mit einem sinnvollen Energiemix ist Makosch der kompetente Fachbetrieb. Foto: Makosch

Zertifizierter Fachbetrieb

In Sachen Pellets und Biomasse ist Makosch – der Wärmepionier – ebenfalls zertifizierter Fachbetrieb. „Durch die Umstellung auf eine Pelletheizung können Sie Ihre Heizkosten reduzieren und der Umwelt Gutes tun. Im Vergleich zu Heizöl verursacht das Heizen mit Holzpellets deutlich weniger CO²“, so der Spezialist. Auch der Einsatz eines Blockkraftheizwerks, einer Hackschnitzel-Heizung oder einer Wärmepumpe kann sinnvoll sein. „Wenn es um Sanierung geht, prüfen wir, was man vom Bestand mit ins neue Konzept einbeziehen kann und beraten zu möglichen KfW-Fördergeldern“, betont Makosch.

Solarkollektoren müssen nicht immer auf dem Dach installiert werden. Die Firma Makosch baut auch Anlagen auf das Grundstück. Foto: Makosch

Im September 1976 hat Markus Makoschs Vater Ulrich im Bobinger Wohnhaus der Familie den Fachbetrieb gegründet. Anfang der 1980er-Jahre zog die Firma in den neu gebauten Sitz in das Gewerbegebiet in die Peter-Henlein-Straße 8. 1993 wurde das Gebäude aufgestockt. Seit 2013 führt Markus Makosch den Betrieb. Seine Frau Birgit zählt seit 2000 zu den tragenden Säulen. 19 Mitarbeiter sind in dem fachkundigen Team beschäftigt und das teils schon seit vielen Jahren. Die Firma ist engagiertes Mitglied in der Deutschen Gesellschaft für Solarenergie und im regionalen Handwerkerverbund „Qualität am Bau“. ansch/bif

Weitere Infos im Internet www.shk-makosch.de