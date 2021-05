Elegante Eigentumswohnungen

DOMUS Regiobau: Leben in Türkeim

Ob elektrische Rollläden oder eine Video-Sprechanlage, Fußbodenheizung oder Markenfenster mit hochwertiger Dreifach-Verglasung, Glasfaseranschluss oder Personenaufzug vom Keller bis zu den Penthäusern – das Projekt der DOMUS Regiobau GmbH bietet im Rammingerpark Türkheim Wohnen auf Spitzenniveau. In der Marktgemeinde mit rund 7000 Einwohnern entstehen elf moderne Eigentumswohnungen mit sechs Garagen, drei Carports und acht Stellplätzen, die als KFW 55-Effizienzhaus ausgeführt werden.

Die Wohnungen verfügen über Terrassen, Dachterrassen oder Balkone, die Balkongeländer sind hochwertig aus dunklem Glas gefertigt. Wert wird auch auf elegante Sanitärkeramik gelegt, beheizt werden die Wohnungen mit einer Fußbodenheizung. „Die Bauausführung erfolgt durch regionale Meisterbetriebe, auf die wir uns aufgrund langjähriger Zusammenarbeit verlassen können“, erklärt Joachim Frey, Geschäftsführer der DOMUS Regiobau GmbH.

Die Wohneinheiten werden in zentrumsnaher Lage in Türkheim angeboten. Die Marktgemeinde liegt in unmittelbarer Nähe zur A96 MünchenLindau und bietet eine attraktive Infrastruktur mit Kinderbetreuung, Schulen bis zum Gymnasium, zahlreichen Einkaufsmöglichkeiten, Ärzten sowie Freizeiteinrichtungen und Vereine. Nur wenige Kilometer entfernt befindet sich der bekannte Kneipp-Kurort Bad Wörishofen mit Kurpark und Thermalbad.