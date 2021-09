Erlebniseinkauf bei Wohlhüter

Das Garten-Land in Gundelfingen hat umgebaut

Das Garten-Land Wohlhüter in Gundelfingen feierte 2020 75 Jahre Baumschule und 25 Jahre Gartencenter. Mittlerweile wird das Garten-Land von den Brüdern Markus, Thomas und Jürgen Wohlhüter in dritter Generation als etablierter Familienbetrieb geführt.

Neue Wegeführung

In den letzten Monaten wurde der Innenbereich erweitert und umgebaut, um die Produkte und Pflanzen noch besser präsentieren zu können. Ein breiterer, luftig gestalteter Kassenbereich garantiert genügend Abstand in Corona-Zeiten. Die intelligente Wegeführung geleitet die Kunden durch all die schönen und nützlichen Produktgruppen und das vielfältige Blumensortiment.

Natürlich miteingebunden ist das herrliche Café mit seinen lauschigen Sitzecken, dem gemütlichen Ambiente unter großen Palmen und dem feinen Speisen- und Getränkeangebot. Es gibt eine reichhaltige Frühstücksauswahl, einen wechselnden Mittagstisch mit saisonalen Gerichten und köstliche Kuchen und Torten für den Nachmittagskaffee.

Herbstzeit ist Pflanzzeit

So wird der Besuch bei Wohlhüter zu einem Erlebniseinkauf für große und kleine Gärtner und Pflanzenliebhaber. Bei schönem Wetter lockt der große Abenteuer-Spielturm die Kids ins Freie.

Der Herbst ist die ideale Zeit, um Gehölze, Rosen oder Obstbäume zu pflanzen. Bis Ende November können die Pflanzen gut anwurzeln, da der Boden noch warm ist. So treiben sie mit voller Kraft dann im Frühling aus. Weiterer Vorteil: Man muss nicht mehr so viel gießen! Im Garten-Land Wohlhüter gibt es nun die Ernte direkt vom Feld als Ballenware. Noch bis Ende Oktober gibt es zudem wurzelnackte Gehölze und Bäume. Dank der regionalen, nachhaltigen Produktion auf den Feldern rund um das Garten-Land sind die Pflanzen optimal an unser Klima angepasst und gedeihen hervorragend.

Das Garten-Land Wohlhüter ist ein wichtiger regionaler Arbeitgeber

Bei Wohlhüter blühen nicht nur die Pflanzen auf, auch die Mitarbeiter können sich im Team verwirklichen. Seit knapp 50 Jahren bildet Wohlhüter junge Menschen aus, seither gab es rund 100 Auszubildende.