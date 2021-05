Erstklassiges Wohnen mit Stil – auch im Alter!

Die Communis Projektbau GmbH verwirklicht neues Bauprojekt „ELEGANTA“ in Untermeitingen.

Unter dem Motto: „Erstklassiges Wohnen mit Stil und Service“ baut die Communis Projektbau GmbH 28 altersgerechte Eigentumswohnungen im Zentrum von Untermeitingen. 22 dieser Wohnung werden mit einem besonderen Betreuungsservice der Sozialstation Schwabmünchen (betreutes Wohnen) ausgestattet. „Unser neues Bauvorhaben zeichnet sich durch seine fließende Form aus und umfasst neben barrierearmen Wohnungen auch zwei rollstuhlgerechte Eigentumswohnungen“, erklärt Jakob Weber, Geschäftsführer der Communis. Hinzu kommt ein circa 85 m² großer Gemeinschaftsraum mit Teeküche und ein Betreuungsbüro der Sozialstation Schwabmünchen. Wie gewohnt wird das Gebäude in hoher Communis Projektbau Qualität als energieeffizientes (KfW 55) Wohnhaus mit regionalen Handwerkern realisiert. Die Einheiten werden in hochwertiger, monolithischer Ziegel-Massivbauweise erstellt. Geplant ist, dass das Haus mittels einer modernen Solaranlage, bestehend aus mehreren Solarkollektoren, die auf dem Dach des Gebäudes verbaut werden, beheizt wird.

Zusätzlich wird als zweite Komponente eine effiziente Gas-Brennwert-Anlage eines Markenherstellers installiert. Sie sorgt für Spitzenlasten des Gebäudes und zur Erhaltung einer reibungslosen Wärmeversorgung. Alle Wohnungen verfügen über eine Fußbodenheizung, die über Raumthermostate gesteuert wird. Abgerundet wird die Haustechnik durch eine moderne dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung. Das Mehrfamilienhaus verfügt über 28 stilvolle 2- bis 4-Zimmer-Wohnungen, verteilt auf zwei Hauseingänge.

Die Erdgeschosswohnungen erhalten private Gartenanteile, zu den Einheiten im ersten und zweiten Obergeschoss gehört entweder ein großer überdachter Balkon oder eine weitläufige Dachterrasse. Als Parkmöglichkeiten dienen Tiefgaragenstellplätze in verschiedenen Größen und Außenstellplätze. Beim Erwerb einer Wohneinheit ist der Kauf eines Tiefgaragenstellplatzes erforderlich. „Gemeinsam mit uns gestalten die Kunden ihr neues Zuhause. Dabei gehen wir auf die Wünsche und Vorstellungen ein und man kann bei unseren Handwerkern aus umfangreichen Ausstattungsvarianten wählen“, sagt Weber.

Modern und innovativ: Anschauen lohnt sich! Kürzlich fertiggestelltes Projekt in Schwabmünchen

Ein weiteres Bauprojekt der Communis Projektbau GmbH wurde Ende April 2021 erfolgreich beendet. Das Mehrfamilienhaus „In Esclusiva“ in der Römerstraße in Schwabmünchen besticht durch seine hochwertige Bauweise und bietet mit 13 Eigentumswohnungen, 16 Tiefgaragenstellplätzen und fünf Außenstellplätzen optimale Bedingungen für entspanntes Wohnen. Die Bauexperten haben auch bei diesem Objekt wieder auf eine nachhaltige Bauweise gesetzt und den KFW 55-Effizienzhaus Standard erreicht. Außerdem verfügt das Objekt über eine dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und einen Personenaufzug vom Keller bis zu den Dachterrassenwohnungen. Verbaut wurden Markenfenster mit hochwertiger 3-Fach-Verglasung und hochwertige Balkongeländer aus dunklem Glas. „Wir freuen uns, dass wir ,In Esclusiva‘ erfolgreich abschließen konnten und widmen uns nun neuen Projekten“, freut sich Geschäftsführer Jakob Weber.