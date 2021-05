Fenster- und Haustürwechsel ohne Dreck

Angenehmeres Raumklima durch moderne Verglasungen und Rahmen von perfecta

Holzfensterrahmen haben ihre Vorteile – wenn man sie regelmäßig pflegt, also abschleift und streicht. Aber wer hat dazu schon immer Lust? Mit modernen Kunststofffenstern gehört diese lästige Arbeit ab sofort der Vergangenheit an. Stattdessen bleibt mehr Zeit, um die schönen Seiten des Frühlings zu genießen.

Besonders vor 1995 eingebaute Fenster mit Ein- beziehungsweise Zwei-Scheibenverglasung gehören ausgetauscht. Obwohl Mehrfachverglasungen längst Standard sind, verschenken viele Hausbesitzer durch alte Fenster noch immer Heizenergie. Deshalb sollte ein Fensterwechsel spätestens dann in Betracht gezogen werden, wenn man den Bereich vor dem Fenster als unangenehm kühl empfindet oder sogar einen leichten Luftzug spürt.

Denn der Wärmeschutz der Fenster bestimmt auch ganz wesentlich den Wohnkomfort. Wer seine Fenster sauber und bequem erneuern lassen möchte, sollte das mit den Experten der Firma perfecta tun. Das innovative Montagesystem „Fensterwechsel ohne Dreck“ garantiert einen sauberen Austausch alter Fenster und Türen, bei dem weder Beschädigungen am Mauerwerk noch an Tapeten oder Bodenbelägen entstehen. Mit dem bewährten perfecta-System bleibt das Haus sauber und entgeht dem typischen Renovierungsschmutz.

Wie gut der Wärmeschutz eines Fensters ist, hängt übrigens immer auch von der Qualität des Rahmens ab. Denn je nach Größe und Art des Fensters nimmt der Rahmen einen relativ großen Teil der Fensterfläche ein. Deshalb gibt es bei der Rahmenqualität von perfecta keine halben Sachen – auch nicht bei Kunststoff-Fensterprofilen. Eine extra starke Wandungsdicke macht die Fenster extrem stabil und widerstandsfähig. Der speziell entwickelte Energiesparrahmen von perfecta mit der Qualitätsklasse A erreicht durch das Mehrkammerprofil und den drei Dichtungsebenen eine maximale Energieeinsparung – und ist zudem durch die schlanke, elegante Form einfach schön.

Kurz gemeldet:

Saubere Sache seit über 45 Jahren

perfecta produziert Fenster, Türen und Rollläden seit 45 Jahren ausschließlich in den Werken in Westendorf sowie in Grimma/Sachsen. Genauso lange montiert das Unternehmen mit seinem patentierten System: Wechsel ohne Dreck.

Von der Stange gibt’s nicht

Wer sich für einen Fenster- oder Haustürwechsel von perfecta interessiert, nimmt am besten mit dem Infocenter Kontakt auf. Ein Außendienstmitarbeiter kommt persönlich zu einem Termin vor Ort, um sich ein Bild von der Bausituation zu machen und Details zu besprechen. Im Anschluss erstellt er für jeden Kunden ein individuelles Angebot.

Immer top und aktuell informiert

Doppelt sparen mit staatlichem Zuschuss

Wer sich für einen Austausch entscheidet, spart doppelt: Man hat langfristig weniger Heizkosten, gleichzeitig wird der Fensterwechsel mit 20 Prozent vom BAfA (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) bezuschusst. Dazu bietet perfecta einen unterstützenden Service an, bei dem Fördermöglichkeiten durchgerechnet und beantragt werden.