Für alle Generationen und Ansprüche

Neu: Layer hat Bobingens neuen Wohnpark VERDE 21 im Vertrieb

Wenn es um Immobilien geht, ist die Firma Layer seit über 30 Jahren ein umfassend aufgestellter, kompetenter Partner. Immobilienvermittlung sowie Haus- und Wohnungsbau – Eigentumswohnungen und Projekte für Betreutes Wohnen – sind die Bereiche, in denen die Layer-Gruppe tätig ist. Die Geschäftsführer MarieThérèse und ihr Bruder Maximilian Layer führen das Unternehmen, das ihr Vater Wilhelm Layer 1989 gegründet hat, in der zweiten Generation erfolgreich mit drei Standorten in Schwabmünchen, Augsburg und München fort. Jetzt kommt bei Layer der neue Wohnpark VERDE 21 in Bobingen in den Verkauf. Dabei ist die Firma in ihrem Geschäftszweig des Bauträgervertriebs tätig. „Wir bieten die Dienstleistung als Vertriebspartner für externe Bauträger an und waren damit bereits erfolgreich für diverse Wohnanlagen in der Region“, erklärt Marie-Thérèse Layer. Durch die jahrzehntelange Erfahrung von Layer mit einem großen Firmennetzwerk haben die Kunden dabei viele Vorteile:

● Sie bekommen eine zielorientierte Vertriebsstrategie.

● Ein Marketingkonzept über vielfältige Kanäle (Datenbank, Social Media, Online-Portale, Newsletter, Infoveranstaltungen, Print und vieles mehr) wird individuell zugeschnitten.

● Sie profitieren von einer erfolgreichen und bewährten Organisationsstruktur mit einem großen Kundenstamm und umfangreichem Know-how.

● Auf Wunsch unterstützt Layer bei der Machbarkeitsstudie und im Preiskonzept.

● Externe Bauträger können sich so auf ihre eigene Kernkompetenz fokussieren.

Doch zurück zu VERDE 21: Am südlichen Stadtrand Bobingens entsteht eine neue, grün eingebettete Wohnanlage mit 31 Reihenhäusern und 28 Wohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen und Carports. Das clever geplante, großzügige Quartier zeichnet sich durch viele Faktoren aus. Allen voran ist es die Lage nahe der Natur und den westlichen Wäldern und zugleich zum Stadtzentrum. Fußläufig sind Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitanlagen, Schulen und weitere Angebote der guten Infrastruktur Bobingens erreichbar. Rasch kommt man zum Bahnhof oder über den nahen Zubringer zur B17 und darüber zur A8 oder A96.

Für jeden Lebensabschnitt die richtige Immobilie

Die Gebäude – alle unterkellert – werden in Massivbauweise mit nachhaltigen Materialien in moderner, gehobener Ausführung errichtet als KfW Effizienzhäuser 55, für die es attraktive Zuschüsse gibt. „Es entsteht ein toller, idealer Mix von Wohnungs- und Hausgrößen – für jeden Lebensabschnitt – zum Eigenbezug wie auch eine ideale Kapitalanlage“, beschreibt Claudia Hansch, Vertriebsleiterin des Projekts. Bei den 28 Wohnungen, teils barrierefrei und mit ideal geschnittenen Grundrissen, gibt es Varianten mit Zwei-, Dreioder Vier-Zimmern. Die Gebäude sind mit einem Aufzug ausgestattet. Dabei verfügen alle Wohnungen über Terrasse und Gärtchen oder über große Balkone und Freisitze. „Das wird immer mehr geschätzt, gerade auch durch Corona“, weiß Claudia Hansch.

Die schlüsselfertigen 31 Reihenhäuser mit 145 oder 160 Quadratmetern sind ebenfalls inklusive einer Dachterrasse und Garten. Attraktive Außenanlagen bieten einen Spielplatz, aber auch Ruhepunkte, genauso wie gemeinschaftlich nutzbare Freiflächen. „VERDE 21 ist die super Gelegenheit, um ein Mehr-Generationenmodell zu verwirklichen“, ist sich die Expertin sicher. „Hier kann man generationsübergreifend mit der Familie oder auch Freunden leben, sich mit geringer Distanz nah sein und ist doch unabhängig.“ Es gibt Chancen für Immobilieneinsteiger für die erste eigene Wohnung, eine kleine kompakte Einheit. Für Fortgeschrittene kann es rein ins erste Haus gehen und für die ältere Generation ist es möglich, komfortabel und barrierefrei zu wohnen. Für die verschiedenen Bedürfnisse, unterschiedliche Budgets, für Familien, Paare und Singles, ist VERDE 21 das ideale Angebot.