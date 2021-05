Modern und innovativ

Die DOMUS Regiobau GmbH verwirklich Traumwohnungen in Landsberg.

Wohnen im Landsberger Eichendorffpark der DOMUS Regiobau GmbH – das heißt Wohnen in einem modernen und innovativen Einfamilienhaus. In der oberbayerischen Stadt entstehen fünf Wohneinheiten mit vielen Highlights: großzügige Terrassen oder Balkonen, lichtdurchflutete Wohn- und Essbereichen, dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, Fußbodenheizung und vielem mehr.

Die Wohnungsgrößen variieren zwischen knapp 98 und über 165 Quadratmeter. „Wir arbeiten ausschließlich mit regionalen Meisterbetrieben zusammen“, erklärt Joachim Frey, Geschäftsführer der DOMUS Regiobau GmbH. „Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Seite und verwirklichen gemeinsam mit Ihnen Ihren Wohntraum.“ Das neue Zuhause befindet sich in zentraler Lage in Landsberg am Lech, nur wenige Gehminuten zu Geschäften des täglichen Bedarfs, zum Lech und zum Stadtkern. Zahlreiche Ärzte, Apotheken und ein Krankenhaus decken die Gesundheitsversorgung hervorragend in unmittelbarer Nähe ab.

Auch das Freizeitangebot ist hervorragend. Erholung findet man beim Spaziergang am Lech mit dem markanten Lechwehr, im Freibad, im Streichelzoo oder am Spielplatz wenige Meter entfernt. Die historische Altstadt Landsbergs ist weithin bekannt und wird aufgrund ihrer pittoresken Gassen und prachtvollen Bauten geschätzt. Kulturell ist Landsberg mit einem der ältesten Theater Bayerns hervorragend aufgestellt. Viele Veranstaltungen und Festivals werden das ganze Jahr über geboten.

Auf einen Blick:

Die DOMUS Regiobau GmbH ist ein mittelständisches und familiengeführtes Unternehmen, das im April 2012 gegründet wurde. Ihren Sitz hat die Firma in Schwabmünchen. Die AFR Wohnbau GmbH wurde im September 2020 als mittelständisches Unternehmen gegründet. Die Firma hat Ihren Sitz in Schwabmünchen.

Als Experten für Bauplanung kümmert sich Joachim Frey gemeinsam mit seinen zehn Mitarbeitern um die individuelle Verwirklichung von Wohnträumen. Dabei können sich die zukünftigen Bauherren ganz auf die Expertise der Profis verlassen. Optimaler Service, beste Qualität und eine zuverlässige sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit sind dabei eine Selbstverständlichkeit. Neben ihrem eigenen Know-how setzt die DOMUS Regiobau GmbH bei der Bauabwicklung ausschließlich auf regionale Handwerker.

Weitere Infos im Internet www.domus-regiobau.de