Schritt für Schritt

Im Treppenzentrum Schmid werden Stufen in Szene gesetzt

Täglich bewältigt man zahlreiche Stufen. Hoch runter, runter hoch – Treppen müssen einiges aushalten. Die Kunstwerke führen dabei nicht nur nach oben, sie zieren das Haus und geben dem Wohnraum einen Mittelpunkt. Dass Treppe aber nicht gleich Treppe ist, weiß Lorenz Schmid vom Treppenzentrum Schmid in Neusäß. „Schon bei der Planung des Hauses sollte man der Treppe besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden lassen. Schließlich soll diese Bestand haben und die Stufen müssen einen bis ins hohe Alter tragen“, erklärt der Experte.

In dem Familienbetrieb in Neusäß haben die Kunden die Möglichkeit, über 40 begehbare Treppenanlagen aus der Nähe zu betrachten. So bekommt man schnell ein Gefühl für die wichtigen Kriterien wie Bauform und Holzart. „Jedes Werk ist ein Einzelstück, individuell auf den Kunden abgestimmt und gefertigt. Drei eigene Montageteams sorgen dafür, dass die Treppen termingerecht eingebaut werden“, sagt Schmid.

Über 40 verschiedene Treppenanlagen können im Treppenzentrum Schmid begangen und getestet werden. Foto: Carina Sirch

Besonders im Trend liegen derzeit starke Farbkontraste wie zwischen Weiß und Schwarz, da sie ausgesprochen schlicht und modern wirken. Viele Kunden entscheiden sich außerdem für Eichenholz. Es lässt sich gut ölen und hat eine besonders schöne Maserung.

Der Familienbetrieb Schmid besteht bereits seit fünf Generationen und hat sich Mitte der 1970er-Jahre auf den Treppenbau spezialisiert. Heutiges Markenzeichen des Unternehmens ist die Leistung aus einer Hand: von Aufmaß und Planung über die Anfertigung bis hin zur Montage. Auch nach dem Kauf stehen einem die Experten mit Rat und Tat zur Seite.