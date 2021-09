Sicherheit trifft Design und Funktionalität

Seit über 40 Jahren sorgt die Firma Hartmann für Fenster und Türen nach Maß

Kein Haus kommt ohne aus, doch Fenster und Türen sind längst nicht mehr nur zweckmäßig: Zum einen sind sie im Neubau sowie auch in der Sanierung ein großer Faktor im energetischen Bereich. Zudem sind sie mehr und mehr ein modernes, gestalterisches Element eines Hauses. Schon lange muss man nicht mehr auf einheitliches Weiß im Kunststoff- oder Alubereich zurückgreifen – auch an Standardmaße ist nicht mehr zu denken! Jedes Haus, jedes Zuhause, jedes Fenster und jede Tür sind individuell und maßgeschneidert.

Aus Zweckmäßigkeit wurde Design, aus Standard Individualität und Funktionalität. Begonnen in einer angemieteten Werkstatt mit eigener Produktion ist die Firma Hartmann heute seit über 35 Jahren zertifizierter WERU Premiumpartner in Sachen Fenster und Haustüren mit einem enormen Erfahrungsschatz. Dies kommt vor allem im Sanierungsbereich zum Tragen, wo der Fachberater und das Montageteam oft nicht genau wissen, was sie erwartet. Aber auch im Neubau und im Objektbereich kann der Privatkunde und Bauträger vom Know-how der Firma Hartmann profitieren.

In einem Beratungsgespräch werden Ideen entworfen, auf Umsetzbarkeit geprüft und der Fenster- oder Türeneinbau geplant. Auch zusätzliche Funktionen und Optiken wie beispielsweise Sicherheit, Einbruchsprävention oder vollautomatische Lichtsteuerung können im Gespräch erarbeitet werden. Durch die Abrundung des Sortiments mit Rollladen, Innentüren, Insekten- und Sonnenschutz begleiten die Fachberater der Firma Hartmann die Bauherren durch fast alle Phasen des Bauprojekts und die Montage erfolgt in verschiedenen Abschnitten. Hier ist es besonders wichtig, dass man den Überblick behält und mit den verschiedenen anderen Gewerken Hand in Hand arbeitet. Hier kann die Firma Hartmann auf eine reibungslose Zusammenarbeit mit verschiedenen weiteren ortsansässigen oder -nahen Firmen bauen oder nimmt einige wenige ausgesuchte Subunternehmer mit auf den Weg zum Projektabschluss. Die Aufnahme der Firma Versco im Haustürsegment bietet eine Vielzahl von gestalterischen Möglichkeiten: Haustüren in Echtholz oder mit widerstandsfähigen Keramik-Oberflächen in Holzoptik sind hier die Highlights in Sachen Beständigkeit und Design. Die Firma Warema bietet hochwertige Markisen-Systeme, die sich zusammen mit Rollläden, Jalousien, Raffstoren oder Textilscreens über Steuersysteme von SOMFY drahtlos und sogar per App steuern lassen.

Die Anforderungen im Baugewerbe verändern sich stetig, dennoch darf man die Basis nicht aus den Augen verlieren – was der Leitspruch der Firma Hartmann „Innovation und Zuverlässigkeit am Bau“, den Christian Hartmann, Geschäftsführer, geprägt hat und seit jeher verfolgt, treffend beschreibt.