Stilvoll Wohnen

Bei Layer gibt es noch freie Immobilien in Bobingens neuem Wohnpark VERDE 21

Seit mehr als 30 Jahren ist die Layer Gruppe die Adresse für alle Themen rund um Immobilien. Neben der Immobilienvermittlung ist auch der Hausund Wohnungsbau sowie ein Bauträgervertrieb für externe Kundinnen und Kunden ein Teil von Layers umfassendem Repertoire. Das in zweiter Generation von den Geschwistern Marie-Thérèse und Maximilian Layer geführte Unternehmen wurde von ihrem Vater Wilhelm Layer im Jahr 1989 gegründet. Aktuell vermittelt das Unternehmen auch Häuser im neuen Wohnpark VERDE 21 am südlichen Stadtrand Bobingens. Auf knapp einem Hektar Wiesengrund entsteht eine Wohnanlage mit 31 Reihenhäusern und 28 Wohnungen mit Tiefgaragenstellplätzen und Carports. Das clever geplante, großzügige Quartier zeichnet sich durch viele Faktoren aus. Allen voran ist es die Lage nahe der Natur, den westlichen Wäldern und zugleich zum Stadtzentrum. Fußläufig sind Einkaufsmöglichkeiten, Freizeitanlagen, Schulen und weitere Angebote der Infrastruktur Bobingens erreichbar. Schnell kommt man zum Bahnhof oder über den nahen Zubringer zur B17 und darüber zur A8 oder A96. Häuser wie Wohnungen liegen in der schönen kleinen Parkanlage, die durch eine ansprechende Optik in Randlage glänzt.

Förderfähige Bauweise

Die unterkellerten Gebäude werden in massiver Bauweise mit nachhaltigen Materialien und hochwertiger Ausstattung als KfW 55 Effizienzhäuser errichtet. Für diese gibt es attraktive Zuschüsse. Von den 31 Reihenhäusern sind 40 Prozent aus dem 1. Bauabschnitt bereits vergeben. Das bietet Interessierten die Möglichkeit, sich den Traum vom Eigenheim zu erfüllen. Die 145 oder 160 Quadratmeter großen Reihenhäuser mit Dachterrasse und eigenem Garten bieten die Besonderheit einer Mix&Match-Ausstattung. Das Erdgeschoss ist in der Regel gleich aufgebaut, während beim Ober-und Dachgeschoss aus verschiedenen Zimmeroder Geschossvarianten kombiniert werden kann. So ist beispielsweise ein zusätzliches Bad oder ein drittes Kinderzimmer kein Problem. Dadurch, dass die Häuser schlüsselfertig im Komplettpaket übergeben werden, haben Kundinnen und Kunden von Anfang an Planungs- und Kostensicherheit. Trotzdem können sie sich ihre Ausstattung bei namhaften Firmen selbst zusammenstellen. „ Dieses Angebot wird sehr gut angenommen und viele Kundinnen und Kunden sind positiv von der Vielfalt überrascht“, schildert Claudia Hansch, die den Vertrieb von VERDE 21 leitet.

Sonntags „Beratung vor Ort“

Der Verkauf des Wohnparks hat bereits begonnen, am Samstag, 25. September 2021, hat der Spatenstich sowie die Projektvorstellung stattgefunden. Wer dieses Event verpasst hat, kann sich jeden Sonntag von 11 bis 14 Uhr bei der „Beratung vor Ort“ über den Wohnpark VERDE 21 informieren. Das komplette Vertriebsteam ist in Bobingen vor Ort und beantwortet gerne alle Fragen.

Weitere Infos im Internet www.layer-gruppe.de

Kompetenter Partner für Bauträger

Alle Kompetenzen, die die Layer Gruppe besitzt, stellt das Unternehmen durch ihr 360-Grad-Vertriebskonzept für externe Bauträger zur Verfügung. Dadurch haben diese die Möglichkeit, von der jahrzehntelangen Erfahrung und dem großen Firmennetzwerk von Layer zu profitieren. Der Geschäftszweig Bauträgervertrieb bietet neben einer zielorientierten Vertriebsstrategie auch ein individuell auf die Kundin oder den Kunden zugeschnittenes Marketingkonzept. Gestützt durch eine Machbarkeitsstudie und ein entwickeltes Preiskonzept profitieren Kundinnen und Kunden vom umfangreichen Know-how. Alles genau nach den Wünschen des Partners. So sparen Bauträger nicht nur Zeit und Kosten, sondern können sich ganz entspannt auf ihre Kernkompetenz konzentrieren. „Nutzen Sie die Symbiose mit uns und steigern Sie Ihren Erfolg“, so Marie-Thérèse Layer.