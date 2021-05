Weber Baustoffe & Fliesen strebt nach der erfekten Lösung für jeden Kundenwunsch.

Die Erfolgsgeschichte der topmodernen Fliesen-Ausstellung bei Weber Baustoffe & Fliesen in Diedorf wird sich in diesem Sommer zum zehnten Mal jähren. Mit der Eröffnung im Juli 2011 setzte Weber hohe Maßstäbe für die Region, was die Ausstellungsgestaltung und die Beratungsqualität anbelangt. „Seither haben unzählige zufriedene Kunden unseren Service schätzen gelernt“, betont Weber-Geschäftsführer Dennis Sesar.

Ein mittlerweile doppelt so großes Fliesenteam wie zu Beginn strebt heute nach der perfekten Lösung für jeden Kunden. „Unsere Stärke ist die Fliesenberatung“, erklärt Sesar. Auf Wunsch stellt Weber seinen Kunden einen privaten Bauherrenberater an die Seite – ein bewährter und sehr gefragter Service: „Dieser Experte begleitet den Kunden mit seinem Fachwissen durch alle Bauphasen. Er berät nicht nur, er unterstützt auch mit wertvollen Praxistipps und vermittelt auf Nachfrage die richtigen Bauprofis für eine gekonnte Ausführung.“ Fliesenberatung ist bei Weber dabei weit mehr als nur das Aussuchen von Fliesen. „Es geht auch um Inspiration und Stilberatung – mit dem Ziel eine sehr individuelle Wohlfühlatmosphäre zu gestalten“, sagt der Geschäftsführer.

Um dies zu erreichen, kann Weber auf eine riesige Auswahl modernster Fliesen in der Ausstellung zurückgreifen – und setzt für den perfekten Beratungserfolg sogar computerunterstützte 3D-Planung ein. Weber ist in weitem Umkreis eines der traditionsreichsten Unternehmen der Branche. Gegründet wurde der Baustoffhandel bereits vor 107 Jahren vom Namensgeber Adolf Christian Weber direkt in Augsburg. Um weiter wachsen zu können zog der Betrieb 1978 an den heutigen Standort nach Diedorf um. 2008 beteiligte sich die Tübinger Firmenfamilie Kemmler an Weber. Seit 2012 wird der Standort als Niederlassung von Kemmler Baustoffe geführt. Nach dem Bau der FliesenAusstellung errichtete Weber 2015 eine große Tageslichthalle, die zu einer Verdopplung der Hallenlagerkapazität führte. Erst diesen Winter optimierte man das damals eingerichtete Schmalganglager weiter. „Seither können wir rund 1000 Paletten mit Keramikfliesen mehr einlagern“, betont Sesar.