Vermarktung vor Ort

DOMUS Regiobau GmbH gründet DOMUS Regio Immobilien GmbH.

Wer hat ihn nicht, den Traum von der eigenen Immobilie? Doch in der Fülle der Objekte ist es häufig gar nicht so einfach, sich zurechtzufinden. Denn nicht jede Immobilie ist für die eigenen Ansprüche geeignet. Licht ins Dunkel bringt die DOMUS Regi Immobilien GmbH. Die Tochter der DOMUS Regio Bau GmbH ist spezialisiert auf die Vermarkung und den Vertrieb von Grundstücken, Wohnungen und Häusern. „Wir haben uns bereits bei der DOMUS Regiobau GmbH mit der Vermarktung von Objekten beschäftigt.“

Schritt in die Zukunft

Die Neugründung der DOMUS Regio Immobilien GmbH ist ein Schritt in die Zukunft. Wir bauen hier ein neues Team auf, dass als vollumfänglicher Ansprechpartner für unsere Kunden dient. Durch die Neugründung konnten wir unser Firmenportfolio erweitern und können so einen noch größeren Service bieten“, erklärt Geschäftsführer Joachim Frey. Vertriebs- und Vermarktungsexperte Ugur Ates ergänzt: „Neben unseren eigenen Bauprojekten haben auch externe Anbieter die Möglichkeit, ihre Immobilie über uns zu vertreiben. Durch die jahrelangen Erfahrungen in der Baubranche können wir sowohl im Verkauf als auch im Ankauf als kompetenter Partner an der Seite unserer Kunden stehen.“

Die Profis der DOMUS Regio Immobilien GmbH stehen ihren Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Foto: Gregor Middendorf

Mit Rat und Tat

Die Profis stehen dabei jederzeit mit Rat und Tat zur Seite und sorgen durch ihre hoche Expertise dafür, dass der bestmögliche Marktpreis erzielt wird, der Traum vom Eigenheim keiner bleiben muss und die Immobilie zu den eigenen Ansprüchen passt. Ihren Hauptsitz hat die DOMUS Regio Immobilien GmbH bei der Mutterfirma in der Fuggerstraße 33 in Schwabmünchen bekommen.

Weitere Infos im Internet www.domus-regioimmolbilien.de