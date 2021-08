Neubauprojekt mit Wohnungen zum Mieten in Mering

Eine neue Immobilie in Mering ist fertiggestellt: Der Neubau enthält Drei- und Vier-Zimmer-Wohnungen in der Augsburger Straße. Doch das Projekt ist besonders...

Während der Corona-Pandemie war es notwendig und sicherer, von Zuhause aus zu arbeiten. Das hat auch die Politik erkannt und fordert Unternehmen auf, mehr Personal ins Homeoffice zu schicken. Für Arbeitnehmer hat das Vor- und Nachteile. Die Fahrtzeit und die -kosten für das Pendeln zum Arbeitsplatz entfallen, doch Homeoffice bedeutet nicht, im Kinderzimmer dauerhaft ein Büro einzurichten.

Immobilie mit Wohnungen fürs Homeoffice in der Augsburger Straße

Die Leben + Wohnen GmbH, eine Gesellschaft für Gewerbe- und Wohnbau, hat sich die Frage gestellt: Wie kann man Homeoffice heute gleich bei der Neuplanung möglichst wirtschaftlich umsetzen. Sie wollte in Mering ein Musterkonzept entwickeln, Wohnungen mit einem separaten Zimmer – extra fürs Arbeiten. Wohnen und Homeoffice ergänzend zu den Citybüros der Augsburger Straße 19 sowie 23 bis 25 war der Plan. Dort gibt es bereits Büroeinheiten und Praxen in verschiedenen Größen.

Während Küche, Badezimmer und Büro zur Augsburger Straße hinaus gehen, hat man im Wohn- und Schlafzimmer sowie auf dem Balkon seine Ruhe. Foto: Scherer

Entstanden sind sechs Zwei-Zimmer-Wohnungen mit circa 60 Quadratmetern und eine Maisonette-Wohnung im Dachgeschoss mit 90 Quadratmetern. Schon ab Baubeginn war die Nachfrage hoch, bereits jetzt sind alle vermietet – überwiegend an junge Paare. Nach 14 Monaten Bauzeit können sie ab dem 1. September einziehen.

Nachverdichtung in Mering: Von der Bestandsimmobilie zum Neubau

Doch ganz so einfach war der Weg dorthin nicht. Nachverdichtung ist bautechnisch komplex und kostenintensiv. Für die Sicherung der Nachbarhäuser waren aufwendige Sicherungsmaßnahmen notwendig.

Nach 14 Monaten Bauzeit können die Neubau-Wohnungen in Mering im September bezogen werden. Foto: Scherer

Im April 2020 musste die Bestandsimmobilie, das ehemalige „Perzl-Haus“, abgerissen werden, da eine Instandsetzung nicht mehr wirtschaftlich war. Bis 2016 hat dort die Familie Schindler über zwei Generationen einen Tabakwaren- und Zeitschriftenladen betrieben. Lange war hier auch eine Filiale der Firma „Foto Porst“ untergebracht. Aus gesundheitlichen Gründen musste Brigitte Knall den Laden schließlich aufgeben.

Da sich der Neubau im Altort befindet war angepasstes Bauen wichtig. Der Charakter des Ortskerns sollte erhalten bleiben, das Gebäude sich in den Bestand einfügen. So sind die Dachform und die Gebäudehöhe der Nachbarhäuser aufgenommen und der Gehweg vergrößert worden. Trotzdem ändert sich das Zentrum mit jedem Neubau und das erfordert Toleranz. „Wir als alteingesessene Meringer müssen den jungen Familien das Recht auf eine angemessene Wohnung nach ihren Wünschen zugestehen“, erklärt Bauherr Lorenz Scherer.

Die Bäder der neuen Wohnungen in der Augsburger Straße 21 sind mit Waschtisch und Spiegelschrank bereits bestens ausgestattet. Foto: Scherer

Wohnung mieten in Mering - mit Balkon, Fußbodenheizung, Aufzug und Garage

An das Ortsbild angeglichen erhalten die Wohnungen alles, was das Herz begehrt: Fußbodenheizung, offene, helle Räume mit großen Fensterflächen und großen Balkon. Barrierefreiheit mit Aufzugsanlage, energieeffizienter Gebäudehülle aus Ziegelmauerwerk und Beheizung mit Solarunterstützung sowie Einzelgaragen im Garagenhof haben aber auch ihren Preis.

Bauen ist in den vergangenen Jahren erheblich teurer geworden. Das liegt nicht nur an den stark gestiegenen Grundstückspreisen, sondern auch an den Bau- und den Baunebenkosten. Rohstoffe wie Stahl und Holz haben sich sprunghaft verteuert und für die Baubegleitung sind immer mehr Fachplaner und Gutachter notwendig. Das summiert sich auf über 20 Prozent Baunebenkosten.

Der Ausblick vom Balkon der Dachgeschosswohnung in der Augsburger Straße 21 in Mering reicht bis nach Augsburg. Foto: Scherer

Bauvorhaben muss Probleme lösen: Homeoffice, Kosten und Parkplätze

Für Konzepte wie „Wohnen mit Homeoffice“ müssen deshalb neue Regelungen gefunden werden, damit die Kosten für den zusätzlichen Raum nicht zu Lasten des Arbeitnehmers gehen. Es wäre beispielsweise ein Vorsteuerabzug für diese Flächen denkbar. Auch eine Weiterberechnung der Kosten für das Homeoffice an den Arbeitgeber wäre eine Option. Hier gibt es für die Politik noch viele Aufgaben.

Auch beim Stellplatzproblem müssen individuelle Lösungen gefunden werden. Im Altort sind die Straßen schmal, hier gibt es wenig Parkmöglichkeiten. „Wir bieten unseren Mietern deshalb eine Einzelgarage auf einem Garagengrundstück ganz in der Nähe an. Zudem ermöglichen wir, dass außerhalb der Geschäftszeiten und am Wochenende die Stellplätze der Büromieter genutzt werden können“, so Scherer. Das Sharing der Stellplätze verbraucht weniger Raum und sollte bei der Stellplatzverordnung mehr Berücksichtigung finden.

Tag der offenen Tür in der Augsburger Straße 21 in Mering

Der Hebauf (auch bekannt als Richtfest) ist ein uralter Brauch – quasi das Dankeschön des Bauherrn an alle, die am Bau beteiligt waren. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte die Fertigstellung des Rohbaus und des Dachstuhls in der Augsburger Straße 21 leider nur im kleinen Kreis gefeiert werden. Jetzt soll das Fest aber nachgeholt werden.

„Ich bin ein Bauträger, der die alte Tradition mag“, erklärt Lorenz Scherer. Deshalb veranstaltet er am kommenden Samstag, 21. August, von 10 bis 13 Uhr einen „Tag der offenen Tür“ am neuen Gebäude im Altort von Mering.

„Trotz Corona und sonstigen Widrigkeiten möchte ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie allen am Bau beteiligten Firmen dafür danken, dass sie das Objekt termingerecht fertiggestellt haben“, fährt der Bauherr fort. „Wir freuen uns auf Ihren Besuch! Bitte beachten Sie die Corona-Regeln“, lädt Scherer ein.

