Best Ager, bestes Leben

Warum sich die Entscheidung für Betreutes Wohnen mit der Layer Gruppe lohnt.

Selbstbestimmung und persönliche Freiheit – diese Grundrechte möchte sich jede und jeder bewahren. Das gilt natürlich auch im Zusammenhang mit der Frage „Wie möchte ich im Alter leben?“ Möglichkeiten gibt es viele, eine Antwort liefert die Layer Gruppe mit ihrem Konzept des Betreuten Wohnen. Denn hier gilt das Prinzip: „So viel Hilfe wie nötig, so selbstständig wie möglich.“

Die Vorteile liegen auf der Hand. So ermöglicht das Modell schuldenfreies Leben im Alter und eignet sich hervorragend als Bestandteil der Altersvorsorge. Zudem steigt die finanzielle Flexibilität.

Ein weiterer Aspekt: die Wohnqualität. Wer sich für Betreutes Wohnen entscheidet, bestimmt weiterhin, wie sie oder er leben möchte – und das in einer modernen, komfortablen und barrierefreien Wohnung, die mit einer eigenen Küche und einem eigenen Bad ausgestattet ist. Darüber hinaus kann sie nach den eigenen Vorstellungen eingerichtet werden.

Auch der Tagesablauf bleibt selbstbestimmt. Denn ob die Bewohnerinnen oder Bewohner an den Angeboten der zuständigen Sozialstation teilnehmen möchten, ist jeder oder jedem selbst überlassen. Doch eines ist sicher: Durch Kaffeerunden, Spielenachmittage oder Bewegungsangebote zur Förderung der physischen und psychischen Gesundheit wird der Vereinsamung im Alter aktiv entgegengewirkt. Des Weiteren ist es der Layer Gruppe ein Anliegen, das Betreute Wohnen möglichst wohnortnah zu ermöglichen. Vieles ist fußläufig erreichbar und auch der Besuch von Freunden oder Familie unkompliziert möglich.

Je nach körperlicher Fitness können zu den Grundleistungen, die beispielsweise einen festen Ansprechpartner der Sozialstation beziehungsweise des Pflegedienstes vor Ort beinhalten, weitere Wahlleistungen dazu gebucht werden. Ob hauswirtschaftliche Unterstützung, Essenslieferung, handwerkliche Erledigungen oder ein Hol- und Bringdienst für Arzttermine, Einkäufe oder anderweitige Besorgungen wie beispielsweise aus der Apotheke – an alles ist gedacht. Ganz wichtig: Auch die medizinische Versorgung kann je nach Bedarf angepasst werden, bis hin zur pflegerischen Intensivbetreuung.

Ratsam ist es, sich bereits früh Gedanken über den persönlichen Favoriten unter den Wohnformen im Alter zu machen. Somit verhindert man, aufgrund einer plötzlichen Krankheit unter Stress und Zeitdruck eine Entscheidung treffen zu müssen und womöglich keine finanziellen Rücklagen gebildet zu haben. Übrigens gibt es mittlerweile auch sogenannte „Finanzierungsmöglichkeiten 60+“, die beim Traum von der Unabhängigkeit im Alter unterstützen.

Möglich ist der Bezug des Betreuten Wohnens ab 55 Jahren oder ab einem Grad der Behinderung von 50 Prozent. Wer also nicht im Alter vor der aufwendigen Sanierung seiner in der Regel zu groß gewordenen Bestandsimmobilie stehen möchte, oder in einer Einrichtung leben will, die ihm womöglich gar nicht zusagt, sollte sich mit den Expertinnen und Experten der Layer Gruppe in Verbindung setzen.

