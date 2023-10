Checkliste für den Immobilienkauf: Was gilt es zu beachten?

Tanja Vierling vom ImmobilienCenter der Stadtsparkasse Augsburg erzählt im Gespräch, was auf die Interessent:innen zukommt, welche Fragen geklärt werden müssen und wie Sie sich vorbereiten können. Eine Checkliste für den Immobilienkauf.

Die Angst vor bösen Überraschungen und der Stress, etwas Wichtiges vergessen zu haben. Ein Immobilienkauf ist für die meisten Menschen ein großer Schritt im Leben! Zum Glück gestaltet sich mit der Unterstützung des ImmobilienCenters der Stadtsparkasse Augsburg sowohl der Immobilienkauf als auch die Suche nach dem passenden Objekt sehr viel entspannter und stressfreier.

So könnte ein Immobilienerwerb ablaufen

Interessent:innen haben die Möglichkeit, sich mit einem Immobiliengesuch bei der Stadtsparkasse Augsburg hinterlegen zu lassen. In der Kundenkartei werden nicht nur Kontaktdaten gesichert, sondern auch die Immobilienwünsche. Trifft dann ein Objekt, welches den Vorstellungen entspricht, in den Immobilienkatalog der SSKA ein, wird das Angebot noch vor Veröffentlichung auf anderen Plattformen, an die Interessierten weitergeleitet. Somit ergibt sich eine gute Möglichkeit, um zeitnah ein Besichtigungstermin zu vereinbaren. Doch schon davor sollten sich Kaufinteressierte über verschiedene Punkte Gedanken machen. Die Checkliste verrät das Wichtigste vor dem Immobilienkauf.

Was gilt es zu beachten?

Der erste Punkt auf der Checkliste für den Immobilienkauf? Hat ein:e Kund:in Kaufabsichten, so rät Tanja Vierling, sich vorab über die Finanzierung zu informieren. „Sprich, was habe ich aktuell an Eigenkapital? Was kann ich mir an Kaufpreis leisten? Diese Fragen sollte man sich von Vornherein stellen, um am Ende nicht enttäuscht zu werden“.

Auch an dieser Stelle hilft die Stadtsparkasse Augsburg mit ihrer Finanzierungsabteilung. „Als Faustregel gilt, dass man mindestens zehn Prozent Eigenkapital mitbringen sollte, um zumindest die Kaufnebenkosten, wie Maklercourtage, Grunderwerbssteuer, sowie Notar- und Grundbuchkosten abzudecken“, betont Vierling.

Ihre Checkliste für den Immobilienkauf

Neben der finanziellen Planung gibt es noch weitere Punkte, über die sich Interessent:innen Gedanken machen und welche sie abklären sollten. Eine Sache, die Tanja Vierling den Interessierten besonders ans Herz legt, ist sich gut zu überlegen, welche Lage für sie infrage kommt. „Am Ende des Tages kann man an einer Karte oder an Fotos nicht ablesen, wie die Umgebung wirkt oder wie die Nachbar:innen sind. Deshalb sollte man sich – wenn möglich – die Lage einmal selbst anschauen. Am besten noch vor der ersten Besichtigung“, erklärt die Maklerin.

Wichtig ist auch: das Informieren über das potenzielle Kaufobjekt. In welchem Zustand befindet sich die Immobilie? Wie ist sie ausgestattet? Was für eine Bausubstanz liegt vor? Daraus können sich dann wiederum weitere Fragen ergeben, erläutert Tanja Vierling. „Die Immobilie anzuschauen, ist nochmal etwas ganz Anderes, als nur das Exposé durchzublättern. Was muss man unter Umständen noch investieren? Oder kommen zeitnah noch Folgekosten auf die Käufer:innen zu?“

Wenn alle Punkte der Checkliste geklärt sind, ist nur noch eines wichtig: Ein gutes Bauchgefühl! Schließlich geht es hier um das zukünftige Zuhause oder das der neuen Mieter:innen.

