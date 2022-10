DIHA: Mit gedämmten Rollladenkästen Energie sparen

Die Kosten für Energie explodieren – doch die DIHA hat eine Lösung: Mit gedämmten Rollladenkästen effektiv sanieren und so ganz einfach Energie und Heizkosten sparen.

Die DIHA GmbH entwickelt seit über 25 Jahren innovative Systemlösungen für ein Dichtes Haus. Viele der Produkte sind patentrechtlich geschützt und setzen immer wieder neue Maßstäbe beim Stand der Technik. „Wir legen größten Wert auf höchste Qualität. Unsere Produkte sind von namhaften Prüfinstituten getestet“, versichert Geschäftsführer Anton Kempter.

Effektiv Energie sparen: Rollladenkasten-Sanierungsmaßnahmen der DIHA

Insbesondere für die Gebäude-Sanierung eignen sich die Rollladen-Sanierungs-Systeme, um eine problemlose, schnelle und kostengünstige Verbesserung des Wohnklimas zu erreichen. Für nahezu jeden Rollladenkasten-Typ bietet DIHA eine passende Lösung. Zum einen für die Verbesserung des Wärme- und Schallschutzes und zum anderen für die Verminderung von Undichtigkeiten und Zugluft.

DIHA rät gegen die Heizkostenexplosion: Sanierungspotenzial Rollladenkasten!

„Nachdem die Energiekrise uns alle betrifft, können Sie mit unseren Systemen auf die Kostenexplosion der Heizkosten reagieren“, rät Kempter. „Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Gemeinsam finden wir die beste für Sie“, sagt der Experte. Mit zwei Energiespartipps wollen die Profis für Wärmebrücken den Verbrauchern unter die Arme greifen.

Energiespartipp 1 der DIHA: Gedämmte Rollladenkästen in der Außenwand

Das größtes Sanierungspotenzial sehen die Experten bei schlecht gedämmten Rollladenkästen in der Außenwand. In etwa so dürfte auch Ihr Rollladenkasten im Querschnitt aussehen - meist ohne oder mit nur mangelhafter Dämmung.

Entscheidend laut der DIHA: was drin steckt. Warum? Weil die ersten Zentimeter Dämmung am meisten bringen! So lassen sich die Wärmeverluste um bis zu 74 Prozent reduzieren.

Energiespartipp 2 der DIHA: Sanierungsmaßnahmen gegen Löcher in der Wand

ESM-Sanierungsgurtführungen ohne Gurtausbau sind schnelle Sofortmaßnahmen gegen Löcher in der Wand. Denn: Gurtdurchlässe sind direkte Energieschleudern unmittelbar nach draußen.

Mit gedämmten Rollladenkästen Energie sparen: Zwei DIHA-Optionen für Verbraucher

Option 1: Do it yourself

Die Profis von DIHA beraten Sie gerne und versorgen Sie mit Hilfsmitteln, Tipps und Ratschlägen. Mit den Gratis-Schablonen im Maßstab 1:1 überprüfen Sie beispielsweise einfach und schnell, welches Dämmsystem in Ihren Rollladenkasten passt. „Kommen Sie vorbei, lassen Sie sich beraten und erhalten Sie Ihre persönliches Schablonen-Set“, lädt Kempter ein.

Option 2: Sanieren mit Fach-Handwerksbetrieben

Fragen Sie bei der DIHA einfach nach kompetenten Fach-Handwerksbetrieben in Ihrer Nähe – das DIHA-Team hilft hier gerne weiter.

Weitere Infos rund um die Rollladenkastensanierung finden Sie hier.

Kontakt und Öffnungszeiten der DIHA GmbH aus Welden

DiHa - Dichtes Haus GmbH

Haldenloh B 1a | 86465 Welden

Telefon: +49 (0)8293/96500-0 | Fax: +49 (0)8293/96500-20

eMail: service@diha.de

ÖFFNUNGSZEITEN Montag bis Donnerstag 7 bis 17 Uhr Freitag 7 bis 14 Uhr Winter-Öffnungszeiten vom 01.12. - 28.02 Montag bis Donnerstag 7.30 bis 16.30 Uhr Freitag 7.30 - 14 Uhr

Mehr Infos zur DIHA gibt es hier.