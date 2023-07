Das Büro als Benefit

Das Büro muss heutzutage einen klaren Mehrwert gegenüber dem Homeoffice bieten. Das heißt: Weg von Nullachtfünfzehn-Flächen und hin zum Erlebnisraum! Die Peter Wagner Immobilien AG unterstützt ihre Kunden dabei, die perfekt auf sie zugeschnittene Gewerbeimmobilie zu finden.

„Heute orientiert sich viel mehr am Mitarbeiter“, erklärt Dominik Lange, Vorstand der Peter Wagner Immobilien AG. „Welche Fachkräfte will ich ansprechen? Was sind deren Bedürfnisse? Welche Anfahrtswege haben sie?“ Der altbekannte Obstkorb als Firmen-Benefit muss längst neuen Anforderungen weichen: wie etwa einer guten ÖPNV-Anbindung oder einem Parkplatz mit E-Ladesäule.

Die richtige Gewerbeimmobilie wird in Zukunft das Zünglein an der Waage sein, das darüber entscheidet, welche Mitarbeiter ins Unternehmen kommen. Dabei bringt jede Generation ihre individuellen Ansprüche mit.

Der GenZ Raum bieten

Eines ist den meisten Arbeitgebern inzwischen klar: Die Generation Z möchte sinnstiftend arbeiten. Unternehmen, die sich mit ihren eigenen Werten und Zielen auseinandersetzen und diese über die Gestaltung ihrer Immobilie nach außen tragen, verschaffen sich hier zunehmend einen Vorsprung.

„Außerdem ist die Wandlungsfähigkeit der Immobilie das A und O, um den modernen Bürokonzepten gerecht zu werden“, ergänzt Michael Tausch, stellvertretender Vorstand. Die GenZ möchte stets flexibel bleiben, sei es räumlich oder zeitlich. Je leichter sich ein Arbeitsplatz also an unterschiedliche Personenkonstellationen und Arbeitsstile anpassen lässt, desto zukunftsfähiger ist er.

Doch eine der wichtigsten Aufgaben des New Office ist wohl folgende: Es ist ein Raum der Begegnung. Hier treffen die Generationen aufeinander, tauschen sich aus, arbeiten zusammen und bemühen sich, einander besser zu verstehen. Genau das lässt sich mit baulichen Maßnahmen unterstützen.

Das Schaffen von Erholungs- und Austauschflächen führt zu einem deutlichen Plus gegenüber dem Homeoffice: Der Tischkicker, die Lounge, das Mitarbeiter-Café, die Parkanlage draußen oder der Gemeinschaftsraum, wo man zusammen ein Feierabendbier trinken kann – das alles trägt zu einem „Wir-Gefühl“ und der Identifikation mit der Firma bei.

Alt oder neu?

„Ob wir Alt- oder Neubau empfehlen, hängt meist von der Lage ab“, erklärt Tausch. „Die Augsburger Innenstadt gehört mit Sicherheit zu den gefragtesten Bürostandorten. Der ÖPNV ist hier ein wichtiges Stichwort, denn in Zukunft wollen wir ja immer mehr vom Auto weg.“

Gerade die eindrucksvollen Altbauten im Zentrum haben als Firmenstandort eine stark repräsentative Wirkung. Den Eigentümern sollte bewusst sein, dass man in Bestand weiter investieren muss, um künftig mehr Energieeffizienz und Flexibilität zu erreichen.

„Wenn wir von zentralen Standorten sprechen, von wachsenden Strukturen in Augsburg oder München, gibt es sehr wenig Flächen für nachverdichtbaren Neubau“, erläutert Tausch. „Die Nachfrage nach zentral gelegenem, modernem, funktionalem Neubau ist sicherlich weiter groß, aber die räumlichen Möglichkeiten sind oft nicht da.“

Falls die zentrale Lage Priorität hat, muss man zwangsläufig mit dem Bestand arbeiten und eventuell bauliche Aufwände in Kauf nehmen. Falls der Mieter wegen der genannten Gründe dann doch einen Neubau vorzieht, muss er womöglich von der Zentralität abweichen.

So hilft die Peter Wagner Immobilien AG

Momentan steht eine große Menge an Büroflächen auf dem Augsburger Markt zur Verfügung. Doch wer die Wahl hat, hat die Qual: Das Büro spielt eine entscheidende Rolle für die weitere Entwicklung des Unternehmens. Flächen, die gegenüber dem Homeoffice keinen Mehrwert bieten, sind immer schwieriger zu vermitteln.

Das ist nicht nur für die Eigentümer interessant, sondern auch für die Mieter. Die Peter Wagner Immobilen AG unterstützt diese dabei, den für sie am besten geeigneten Standort zu wählen.

„Unsere Aufgabe ist es, den richtigen Kunden zum richtigen Objekt zu bringen“, sagt Lange. „Beim aktuellen Angebotspool ist das ein wesentlich größerer Dienstleistungsmehrwert, den man da erbringen muss. Doch dank unseres breiten Netzwerks können wir Immobilienstandorte identifizieren, die mit dem Unternehmen wachsen können.“

