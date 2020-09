Anzeige

Der Sommer kann kommen

Warum Gärtner jetzt schon zur Artenvielfalt des kommenden Jahres beitragen können

Nach dem Sommer ist vor dem Sommer – diese Devise gilt in keinem Bereich so sehr, wie im Garten. Im September macht sich der Jahreszeitenwechsel auf mannigfache Weise bemerkbar, viele Pflanzen sind längst verblüht, andere präsentieren ihr Laub in bunten Farben. Jetzt ist der richtige Moment, um vorauszuschauen und die Grundlagen fürs Gartenjahr 2021 zu schaffen.

Aufräumarbeiten sind wichtig, um Stauden und Bäumen einen optimalen Start in die nächste Gartensaison zu ermöglichen. Verblühte Stauden werden auf etwa 10 Zentimeter über dem Boden abgeschnitten, damit sie im Frühjahr mit neuer Kraft durchstarten können. Auch heimische Laub- und Nadelgehölze erhalten Ende des Monats ihren Rückschnitt. Obstbäume sollten bis zum Winter warten, um den Fruchttrieb zu optimieren.

Wer Insekten etwas Gutes tun möchte, sollte jetzt im Herbst eine bunte Auswahl an frühblühenden Blumenzwiebeln und Knollen setzen. Der Grund: Die ersten Hummelköniginnen verlassen je nach Witterung bereits Ende Februar oder Anfang März ihr Winterversteck - ausgehungert und in der Hoffnung auf nektarreiche Pflanzen. Ähnlich früh halten es viele andere Wildbienenarten, wie die Sandbiene, die Rote Mauerbiene oder die Frühlings-Pelzbiene. Der Tisch ist zu dieser Jahreszeit allerdings in der Regel nur spärlich gedeckt: Die meisten Gartengewächse befinden sich noch in der Vegetationsruhe und haben den emsigen Bestäubern nichts zu bieten.

Hinzukommt ein alles andere als natürliches Problem. Viele gefüllte Varianten sind leider steril, da ihre Staubblätte und inneren Organe züchterisch zu Blütenblätter umgebildet wurden. Was schön aussieht, ist also alles andere als insektenfreundlich. Reiche Nahrung finden die kleinen Brummer hingegen schon sehr frühzeitig bei Schneeglöckchen, Krokussen, Winterlingen und Balkan-Windröschen. Auch Traubenhyazinthen oder der Sibirische Blaustern haben viel zu bieten. Wer in den kommenden Wochen zur Schaufel greift, pflanzt also nicht nur Schönheiten, sondern trägt auch zur Vielfalt bei. az