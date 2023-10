Der Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer ist geöffnet

Möbel Inhofer in Senden bei Ulm hat die Türen zu seinem großen Indoor-Weihnachtsmarkt geöffnet. Hier gibt es alle Infos zum Sortiment, zum Programm und den Öffnungszeiten.

Die Wochen vor Weihnachten bereiten uns auf eine Zeit der Wärme, Liebe und Freude vor. Inmitten dieser zauberhaften Jahreszeit erstrahlen Städte und Dörfer weltweit in einem funkelnden Lichtermeer. Schon vorher kann man sich bei Möbel Inhofer in Senden auf die stade Zeit einstimmen: Der Weihnachtsmarkt im fünften Geschoss des Einrichtungshauses hat geöffnet. Hier treffen sich Tradition und Moderne, hier tanzt der Duft von gebrannten Mandeln, Zimt und Glühwein in der Luft, während die Besucherinnen und Besucher zwischen den liebevoll dekorierten Ständen flanieren.

Der Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer hat zu den üblichen Öffnungszeiten des Einrichtungshauses geöffnet:

Montag bis Freitag von 10 bis 19 Uhr

Samstag von 9.30 bis 19 Uhr

Weihnachtsdekoration, Lichterketten und Kerzen auf dem Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer

Jeder Stand birgt einzigartige Schätze, von traditionellen Weihnachtsdekorationen bis hin zu Kerzen in allen möglichen Farbvariationen und zahlreichen Lichterketten. Die Wände des Geschäfts erzählen Geschichten von winterlicher Wärme, und die funkelnden Lichter lassen die Szenerie in einem warmen Glanz erstrahlen.

Weihnachtsdekoration: Das sind die aktuellen Trends

Klassische rote und grüne Dekorationen, begleitet von fröhlichen Weihnachtsliedern und duftendem Punsch, erwecken die Erinnerungen an glückliche Kindheitstage. Dieses Jahr gesellt sich zu diesem traditionellen Charme eine Prise Nostalgie mit tanzenden Nussknackern, historischen Karussells und dem vertrauten Bild eines Weihnachtsmanns mit Rauschebart. Neben dem beliebten roten und grünen Dekor wird die Natürlichkeit zum modernen Klassiker. Hölzerne Weihnachtsmotive schmücken grüne Tannenzweige, während kuschelige Felle und Kerzenlicht eine warme Atmosphäre schaffen. Diese natürlichen Elemente werden durch glänzendes Silber und Weiß für einen dezent festlichen Touch ergänzt.

Foto: Möbel Inhofer

Elegante Weihnachtsdeko: Kühles Silber trifft auf warme Töne

Für diejenigen, die eine dezente, aber elegante Dekoration bevorzugen, wird eine ruhige Winterlandschaft in den Mittelpunkt gerückt. Helle Farben, nachhaltige Christbaumkugeln, Schneeflocken und Eiskristalle schaffen eine friedliche Atmosphäre. Eisige Töne wie Silber und Eisblau werden mit wärmeren Farbtönen wie Creme und Kupfer gemischt. Eukalyptus und Tannengrün verleihen eine lebendige Natürlichkeit, während winterliche Tiere wie Füchse und Elche die heimelige Atmosphäre verstärken. Ob es schneit oder nicht, dieser Dekotrend verwandelt jedes Zuhause in eine bezaubernde Winterlandschaft.

Handgearbeitete Schätze: Krippen und Figuren von Familie Burgstaller

Im fünften Obergeschoss Mega In kann man die beeindruckenden Kunstwerke der Familie Burgstaller bewundern: wunderschön handgearbeitete Krippenställe, Krippenfiguren und weitere Kunstwerke aus dem Zillertal. Diese meisterhaft gefertigten Stücke sind nicht nur eine Bereicherung für jede Weihnachtsdekoration, sondern auch ein kunstvolles Geschenk, das Herzen berührt.

Die einzigartigen Schnitzwerke von Burgstaller sind Ausdruck von Handwerkskunst und Liebe zum Detail. Mit ihnen kann man die eigene Weihnachtsdekoration vervollkommnen – oder jemand Besonderen damit beschenken. Die Kunstfertigkeit der Familie Burgstaller präsentiert ihre Schnitzwerke von 2. November 2023 bis 5. Januar 2024 bei Möbel Inhofer.

Puppentheater und zauberhafte Mädchenkleider bei Inhofer

Auch für kleine Weihnachtsfans wird der Besuch auf dem Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer zu einem unvergesslichen Abenteuer. Das Puppentheater Rabenberg zaubert vom 3. November bis 16. Dezember 2023 an jedem Freitag und Samstag fantastische Welten auf die Bühne, die Kinder und ihre Familien gleichermaßen begeistern werden. Die Spielzeiten sind:

Freitags: 15, 16.30 und 18 Uhr

Samstags: 12, 14 und 16 Uhr

Darüber hinaus gibt es handgefertigte Mädchenkleider entdecken, die speziell für Kinder im Alter zwischen drei und sieben Jahren kreiert wurden. Jedes Kleid ist ein Unikat und wurde mit viel Liebe zum Detail gefertigt, um kleinen Prinzessinnen eine ganz besondere Freude zu bereiten. Diese zauberhaften Kleider sind nicht nur ein Geschenk, sondern auch ein Erbstück, das Erinnerungen an die festliche Jahreszeit bewahrt. Die Mädchenkleider gibt es zu diesen Zeiten zu entdecken:

Freitags von 14 bis 19 Uhr

Samstags von 9.30 bis 19 Uhr

Möbel Inhofer: Ein Ausflug für die ganze Familie

Beim Weihnachtsmarkt bei Möbel Inhofer kann man in die Magie von Weihnachten eintauchen und eine Welt voller Nostalgie, natürlicher Schönheit und lebendiger Kreativität erleben. Die festliche Atmosphäre verzaubert die ganze Familie.